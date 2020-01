[CES2020 COOLER MASTER] La marque nous propose de nouveaux blocs d'alimentations.



Nous avons consacré un article à l'impressionnante série impressionnante SFX Gold disponible en modèles de sortie jusqu'à 850 W. Voici le reste de la nouvelle gamme de blocs d'alimentation tout aussi impressionnants de Cooler Master au format ATX conventionnel.



Pour commencer, la nouvelle série V Gold V2 est un rafraîchissement de la série V Gold originale, et vient dans une nouvelle garniture entièrement blanche. Dans la gamme qui comprend les modèles 550 W, 650 W, 750 W et 850 W, vous disposez de deux connecteurs d'alimentation EPS à 8 broches. Cooler master a également travaillé pour réduire la sortie de bruit d'ondulation en ajoutant des condensateurs en ligne dans les connecteurs. Disponibles à partir du T2-2020, les modèles 550 W, 650 W, 750 W et 850 W sont vendus au prix de 89,99 $, 99,99 $, 109,99 $ et 119,99 $, respectivement.























Ensuite, la nouvelle gamme de blocs d'alimentation V Bronze de la société, disponible en modèles 550 W, 650 W et 750 W, remplaçant la série MWE Bronze d'origine, offre un câblage fixe, mais tous les câbles bloquant l'ATX à 24 broches sont plats, ruban -type et noir. pour aider avec le flux d'air et l'esthétique, respectivement.



Les blocs d'alimentation 80 Plus Bronze sont refroidis par des ventilateurs à roulement à fluide dynamique de 120 mm et bénéficient de garanties de produit de 5 ans. Disponibles à partir du troisième trimestre 2020, les modèles 550 W, 650 W et 750 W sont respectivement proposés à 69 $, 79,99 $ et 89,99 $.



TECHPOWERUP