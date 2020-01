[CES 2020 ASUS] La marque annonce les ordinateurs portables de jeu A15/17 et F15/17 TUF.



Au CES de cette année, ASUS a annoncé le dernier ajout à sa gamme d'ordinateurs portables de jeu TUG - deux TUF Gaming A15 et TUF Gaming F15 de 15 pouces, et deux TUF Gaming A17 et TUF Gaming F17 de 17 pouces. Présentée comme des ordinateurs portables de jeu durables et hautes performances, la gamme TUF est là pour apporter "une expérience sans précédent pour le prix", ce qui signifie que les prix de ces modèles seront plus que adéquats pour ce qu'ils offrent.



À l'intérieur de ces nouvelles machines se trouvent les derniers processeurs mobiles d'Intel et d'AMD. La série "A", comme on l'appelle, est une solution basée sur AMD qui comprend la série Ryzen 4000 de processeurs mobiles, qui peut être configurée pour aller jusqu'à 8 cœurs et 16 threads, tandis que la série dite "F" est basée sur la 10e génération de processeurs Core d'Intel, qui peut être configurée pour aller jusqu'à 6 cœurs et 12 threads.











Les spécifications des ordinateurs portables A15 et A17 TUF Gaming sont similaires. Seuls les différenciateurs sont les tailles de leurs écrans et bien sûr la taille globale du corps. Les deux sont alimentés par la série AMD Ryzen 4000 de processeurs mobiles, qui peut aller jusqu'à 8 cœurs avec 16 threads.



Pour compléter un processeur costaud, la GeForce RTX 2060 de NVIDIA est installée sur la variante A15 plus petite, tandis que son grand frère, l'A17, a une carte graphique GTX 1660 Ti non compatible RTX. Le modèle A15 est doté d'un écran IPS de 15,6 pouces 1080p antireflet, compatible AMD FreeSync avec une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz. Le plus grand modèle A17 a un écran IPS non éblouissant de 17,3 pouces qui prend également en charge FreeSync, mais cette fois, nous obtenons un taux de rafraîchissement un peu plus bas pouvant atteindre 120 Hz.











Les configurations de stockage sont les mêmes sur les deux modèles avec un SSD PCIe NVMe M.2 pouvant aller jusqu'à 1 To et un emplacement M.2 vide pour les futures mises à niveau si nécessaire. Pour la RAM, il existe une configuration à double emplacement et double canal qui prend en charge jusqu'à 32 Go de mémoire DDR4 fonctionnant à 3200 MHz.



La solution de connectivité comprend Intel Wi-Fi 5 (802.11ac) et Bluetooth 5.0. De plus, pour alimenter le PC, une batterie au lithium-polymère de 90 Wh offre jusqu'à 8,7 heures de navigation sur le Web et 12,3 heures de lecture vidéo, selon les propres tests d'ASUS.



En ce qui concerne les modèles "F" d'ordinateurs portables TUF Gaming, il n'y a pas beaucoup d'informations concernant leurs configurations, sauf qu'ils sont basés sur des processeurs mobiles Intel de 10e génération au lieu d'AMD. Selon ASUS, la série F viendra également plus tard, la série A devenant prioritaire. La série A sera lancée au premier trimestre de cette année, tandis que la série F est prévue pour parfois plus tard en 2020.



TECHPOWERUP