[CES2020 COOLER MASTER] La marque déploie de nouveaux boîtiers !



Cooler Master a déployé une poignée de nouveaux cas au CES international 2020. Cela comprend une nouvelle tour intermédiaire à haute valeur ajoutée appelée MasterBox TD500, disponible en versions noir et blanc. Le boîtier est caractérisé par un panneau avant polygonal asymétrique qui bat les surfaces plates ennuyeuses.



Une large prise en filet recouvre presque tout le devant, d'où le boîtier respire à travers trois ventilateurs d'admission de 120 mm. Ce spot peut être utilisé même pour un radiateur 360 mm. La conception 3-D s'étend même au panneau latéral en verre trempé fraisé avec précision, qui défie la convention d'être plat. L'intérieur est une disposition conventionnelle horizontalement partitionnée. Disponible à partir de la fin du mois, la MasterBox TD500 est au prix de 89 $ US.







La prochaine étape est l'énorme MasterBox NR600P, une tour complète conçue pour les postes de travail, les HEDT et les païens RVB. Le boîtier prend en charge SSI-EEB, E-ATX et des facteurs de forme plus petits. Il est opaque de tous les côtés, mais il y a suffisamment d'aérations pour un canal d'air à pression positive de base.







Prévu pour mai 2020, Cooler Master évalue le boîtier à 129 $.



Enfin, il y a les MasterBox MB311L et 320L ARGB, une paire de boîtiers de jeu micro-ATX spacieux caractérisés par de grandes entrées avant dominées par une paire de ventilateurs RVB et un intérieur à partition horizontale. Le MB311L ARGB a une prise en maille, tandis que le MasterBox MB320L ARGB a des entrées avant le long des côtés du panneau avant, avec un panneau transparent finition miroir le long de l'avant.







Ces deux cas sont prévus pour le T2-2020, au prix de 40 $ la pop.



