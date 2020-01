[CES2020 THERMALTAKE] La marque lance les ventilateurs de radiateur RVB Riing Quad 120 mm et 140 mm avec le logiciel de montage de lumière NeonMaker.



Thermaltake, la principale marque haut de gamme de composants de bricolage pour PC pour les solutions de refroidissement, de matériel de jeu et de passionné de mémoire, a annoncé le ventilateur de radiateur Riing Quad 12 RGB et le ventilateur de radiateur Riing Quad 14 RGB, le premier ventilateur de radiateur à 4 anneaux de 16,8 millions au monde avec 54 RVB adressable LED. Prend en charge le logiciel d'édition de lumière NeonMaker et le logiciel TT RGB PLUS, jusqu'à 20 ventilateurs de radiateur Riing Quad RGB peuvent être contrôlés en même temps.



Le Riing Quad fonctionne avec Amazon Alexa et peut se synchroniser avec l'éclairage Razer Chroma ainsi qu'avec le contrôle vocal Thermaltake AI. Avec une conception à 9 pales à débit d'air élevé, le Riing Quad utilise une conception de lame à pression statique élevée de 120 mm et 140 mm, un roulement hydraulique longue durée et un moteur contrôlé par PWM pour offrir des performances acoustiques et de refroidissement remarquables pour élever l'esthétique d'un PC personnalisé construire.







Le logiciel d'édition de lumière NeonMaker est une nouvelle approche avancée pour ajuster les couleurs et les effets RVB sur Riing Quad et offre une palette de 16,8 millions de couleurs avec un panneau multifonction. Il permet aux utilisateurs de choisir parmi plus de 200 effets d'éclairage différents et d'accéder à d'autres options d'éclairage personnalisables telles que les chronologies de variation et la direction des cycles d'éclairage. Partagez le profil d'éclairage avec vos amis et permettez-leur de fusionner plusieurs effets d'éclairage en un seul profil et de modifier la chronologie d'éclairage jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits de la commande. Tout va glisser-déposer.



Combiné, les boucles de lumière intérieure et extérieure contiennent 54 LED, le Riing Quad peut fournir des effets d'éclairage détaillés et colorés qui impressionneront sous tous les angles. La pale de ventilateur à débit d'air élevé 9 permet un débit plus élevé, tandis que le roulement hydraulique offre un fonctionnement durable et silencieux.



En utilisant le logiciel TT RGB PLUS, les schémas d'éclairage basculent entre 16 "Light Mode", Twinkle, Firefly, Heartbeat, Stack, Roundabout, Swirl, Copy Color, Full Lighted, Sound Control, Flow, RGB Spectrum, Ripple, Blink, Pulse, Wave, et thermique, ainsi que 3 "modes de couleur", RVB, simple et désactivé, ainsi que 4 "vitesses de lumière", lent, normal, rapide et extrême.







Thermaltake AI Voice Control permet aux utilisateurs de contrôler les lumières sur Riing Quad plus facilement et plus rapidement en parlant à l'application TT RGB PLUS. Demandez-lui d'allumer ou d'éteindre les lumières, de changer de mode d'éclairage, d'atténuer les lumières, de changer les couleurs des lumières ou d'ajuster les lumières / vitesses des ventilateurs.



Le Riing Quad fonctionne également avec Amazon Alexa Voice Service, permettant aux utilisateurs de contrôler les lumières ou la vitesse des ventilateurs en parlant à n'importe quel appareil compatible Alexa, offrant un signal visuel des conditions météorologiques actuelles dans votre emplacement ou n'importe où dans le monde. Tout ce que vous avez à faire est de dire «Alexa, dis à Thermaltake» et la couleur de l'éclairage changera en fonction des conditions météorologiques.



Le Ring Quad peut également se connecter aux produits Razer Chroma offrant des jeux synchronisés et des effets d'éclairage RVB sur tous les systèmes de jeu équipés de Riing Quad et l'équipement de jeu Razer lorsque les joueurs installent à la fois le logiciel TT RGB PLUS et Razer Synapse 3.



TECHPOWERUP