[CES2020 ADATA] La marque nous dévoile des nouveaux SSD au format M.2 en PCIe.



Phison a été le premier à commercialiser un contrôleur SSD NVMe PCI-Express de génération 4.0 et, par conséquent, la première vague de SSD M.2 de génération 4.0 a été dominée par le contrôleur de la série E16. Au CES 2020, nous avons pu voir certains des premiers disques basés sur des contrôleurs PCIe gen 4.0 d'autres fabricants tels que Silicon Motion et InnoGrit, grâce à ADATA.



Commençons par les SSD XPG SAGE M.2 NVMe de dernière génération avec interface PCI-Express 4.0 x4, qui ont des capacités allant jusqu'à 4 To, et qui sont alimentés par le contrôleur InnoGrit "Rainier" IG5236, ceinturant les vitesses de transfert séquentielles jusqu'à 7 000 Mo/s en lecture, avec jusqu'à 6 100 Mo/s en écriture, et jusqu'à 1 million IOPS 4K d'accès aléatoire. Le lecteur prend en charge le dernier protocole NVMe 1.4.















Ensuite, le XPG Indigo, un autre lecteur M.2 NVMe PCI-Express 4.0 x4 positionné un cran sous le XPG Sage. Celui-ci utilise le contrôleur de segment client PCIe gen 4.0 le plus rapide de Silicon Motion, le SM2264. Avec des capacités allant jusqu'à 4 To, le disque offre jusqu'à 7 000 Mo/s de lectures séquentielles, jusqu'à 6 000 Mo/s d'écritures séquentielles et jusqu'à 700 000 IOPS de performances d'accès aléatoire 4K.



Enfin, il y a le XPG Pearl, un modèle à haute performance alimenté par le contrôleur de milieu de gamme SM2267 qui a une interface PCIe gen 4.0 x4 et un cache DRAM, offre des capacités allant jusqu'à 4 To, mais offre des performances légèrement apprivoisées comparables à Disques E16: jusqu'à 4 000 Mo/s en lecture séquentielle, jusqu'à 3 000 Mo/s en écriture séquentielle et jusqu'à 400 000 IOPS 4K en accès aléatoire. Les nouvelles générations XPG Sage, XPG Indigo et XPG Pearl sortiront plus tard cette année.



TECHPOWERUP