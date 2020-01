[CES2020 AMD] FreeSync se développe avec les éditions Premium et Premium Pro.



Au fil des ans, le système Freesync ECO s'est étendu à plus de 1 000 écrans. Et le nouveau est, bien sûr, les écrans HDR nits élevés. Il ne s'agit plus seulement d'une expérience sans bégaiement. Freesync sera encore différencié en Freesync, Freesync Premium et Freesync Premium Pro (tous gratuits, mais simplement des tags/labels).







FreeSync Premium est nouveau et FreeSync Premium Pro est l'ancien HDR FreeSync 2. Les exigences incluent au moins 120 Hz et la prise en charge HDR. Donc, par défaut, FreeSync nous parlons principalement de rafraîchissement variable. Ensuite, le label FreeSync 2 HDR est devenu Premium Pro, nécessitant un minimum de 120 Hz sur la prise en charge Full HD et HDR. La nouveauté est l'Inbetweener, FreeSync Premium et à côté d'un rafraîchissement variable, il nécessite au moins 120 Hz en résolution Full HD et une faible compensation de fréquence d'images. LFR ajoute des images supplémentaires à l'image si la carte vidéo ne peut pas générer suffisamment d'images, ce qui entraînerait un bégaiement. Les nouvelles étiquettes sont plus claires et nous pensons qu'elles inciteront les fabricants de moniteurs à prendre en charge le meilleur badge FreeSync.



Le label FreeSync Premium Pro est un peu raté, car il ne nécessite pas une certaine quantité de lentes pour le HDR (par exemple au moins HDR600), donc tous ces faux panneaux HDR seraient toujours compatibles.



