[CES2020 AKRACING] La marque nous présente : California Gaming Chair, Sierra Gaming Desk.



AKRacing au CES 2020 a présenté certains de ses produits imminents. En particulier, la California Gaming Chair, qui devrait arriver sur le marché au plus tard au deuxième trimestre 2020, et sera disponible en trois versions: Laguna (blanc), Tahoe (bleu) et Napa (violet). Le prix devrait être aux alentours de 379 $ quand ils ont finalement atteint le commerce de détail, et présentent un design qui, selon AKRacing, est particulièrement approprié pour les types de corps "minces/petits". Pour ceux qui se sentent plus aventureux dans leur choix de chaise de jeu, le Pro Deluxe améliore la qualité des matériaux au cuir brésilien (avec inserts perforés pour plus de confort et de circulation d'air) pour ce "look exécutif".



















Le Sierra Gaming Desk est un bureau blanc conçu par Zed avec des rayures de course ajoutées sur les côtés pour un effet bling supplémentaire. Il présente une large surface enduite de poudre de 47 "de large et comprend un système de gestion des câbles et l'arrière du bureau, avec en prime un support pour casque à l'avant.



TECHPOWERUP