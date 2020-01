[CES2020 COOLER MASTER] La marque nous propose des blocs d'alimentation XFX jusqu'à 850W.



Chaque année, au CES, nous sommes impressionnés par la quantité de puissance que les blocs d'alimentation SFX peuvent produire. Cooler Master a pris une fissure à la puissance de sortie cieling cette année avec sa nouvelle famille d'alimentations SFX Gold. Ces centrales strictement SFX sont disponibles dans des variantes de sortie pouvant atteindre 850 W.











D'autres modèles incluent 750 W, 650 W et 550 W. Sont également proposés l'efficacité 80 Plus Gold, un câblage entièrement modulaire, une classe de 10 ans leader garantie sauvegardant la qualité. Un ventilateur à palier dynamique fluide de 80 mm est utilisé pour maintenir les unités au frais, ce qui est réglé avec un bruit de sortie inférieur à 25 dBA.



Disponible à partir du T1-2020, les modèles 550 W, 650 W, 750 W et 850 W sont au prix de 109.99 USD, 119.99 USD, 129.99 USD et 139.99 USD, respectivement.



TECHPOWERUP