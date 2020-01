Et







[CES2020 DELL/ALIENWARE] Les marques apportent leur cri de bataille au CES avec des innovations de jeu.



En 2002, Dell plongeait ses pieds dans le divertissement à domicile multimédia et Alienware a lancé le premier ordinateur portable de jeu de l'industrie, le Area-51m, un jalon dans le jeu portable. Ce fut un moment incroyable pour les joueurs purs et durs de jouer des titres populaires comme Grand Theft Auto: Vice City où ils voulaient. Puissance et mobilité, les joueurs peuvent tout avoir.



Près de deux décennies plus tard, Dell et Alienware continueront de montrer leur engagement implacable envers les innovations de jeu au CES. Coup d'envoi avec le nouveau Dell G5 15 SE (édition spéciale) redessiné, le dernier produit de la gamme Dell Series G pour les nouveaux joueurs soucieux des prix. Vous en apprendrez également sur un nouveau logiciel pour aider à surveiller les performances dans le jeu sans avoir à quitter votre gameplay et sur notre moniteur de jeu Alienware 25 "récemment annoncé, mais tout d'abord, le Dell G5 15 SE.















Il s'agit du premier ordinateur portable Dell de la série G à proposer des processeurs mobiles AMD Ryzen 4000 H-Series de 3e génération (jusqu'à 8 cœurs, 16 threads), associés aux nouveaux GPU AMD Radeon RX 5600M. Ces deux puces AMD fonctionnent de manière transparente ensemble en utilisant la technologie AMD SmartShift pour optimiser les performances pour la tâche à accomplir en déplaçant automatiquement et intelligemment la puissance entre le processeur Ryzen et le GPU Radeon selon les besoins, vous donnant exactement ce que vous voulez à chaque moment du gameplay.



La clé de macro "Game Shift", qui permet le lancement rapide d'une touche de paramètres prêts pour le jeu pour des performances améliorées qui réduit la latence et affine les images pour des jeux rapides et immersifs, est une des nouvelles fonctionnalités innovantes qui m'excitent vraiment. De plus, le centre de commande Alienware offre un hub pour contrôler les paramètres d'éclairage dans le jeu et périphériques, intégrant l'audio 3D nahimic pour fournir une expérience sonore à 360 degrés avec la superposition Audio Recon, et fournissant une bibliothèque de jeux centrale pour une personnalisation facile.



Le G5 15 SE, mince et élégant, a été redessiné et présente un look d'avion de chasse moderne enveloppé dans une finition argentée irisée de qualité supérieure avec des accents métalliques. En plus d'un panneau d'affichage FHD de 15,6 pouces, le nouveau G5 15 SE a un taux de rafraîchissement flamboyant de 144 Hz en option, un clavier RVB 4 zones en option avec WASD et une batterie de 68 Wh en option pour garder le bon temps. Voici le truc: Dell fait ce nouveau G5 15 SE vraiment accessible avec un prix de départ de 799,99 $ USD à partir de la mi-avril.



En plus du Dell G5 15 SE redessiné, les fans d'Alienware peuvent désormais jouer sur le moniteur de jeu Alienware 25 (AW2521HF) dans l'emblématique légende ID, qui a été construit à partir des commentaires de notre communauté ainsi que des joueurs d'esports de Team Liquid. Avec la popularité des jeux PC comme le dernier Assassin's Creed, les joueurs exigent des expériences plus immersives, des affichages plus rapides et plus réactifs.



Tout d'abord, son taux de rafraîchissement de 240 Hz est deux fois plus rapide que la plupart des moniteurs de jeu sur le marché, couplé à un vrai temps de réponse gris à gris de 1 ms qui garantit que chaque pixel est prêt pour chaque image, grâce à la nouvelle technologie IPS rapide. La technologie AMD FreeSync Premium et la compatibilité NVIDIA G-SYNC offrent une expérience de jeu fluide sans pratiquement aucun déchirement ou flou d'écran. Avec un panneau IPS, vous pouvez vous attendre à des couleurs homogènes sous tous les angles.



Lorsqu'il est combiné avec une résolution FHD native, un moniteur de 24,5 pouces offre des images meilleures et plus claires, ce qui en fait la taille idéale pour les jeux à haute vitesse. De plus, les joueurs peuvent facilement tout garder dans leur champ de vision, ce qui leur permet de mieux se concentrer sur le En plus du design légendaire légendaire, nos ingénieurs ont ajouté de nouveaux éléments de conception qui offrent un attrait esthétique et fonctionnel, y compris un support réglable plus fin avec des marqueurs de réglage de la hauteur ainsi que des pieds fuselés verticalement minces qui s'adaptent parfaitement sous un clavier.



Le moniteur de jeu Alienware 25 est l '"écran officiel de Team Liquid" et le moniteur de compétition officiel pour les événements mondiaux de League of Legends. Ce moniteur commence à 499,99 $ USD et sera disponible à partir du 11 mars.



Enfin, nous annonçons également Alienware Second Screen, un nouveau logiciel conceptuel qui permet aux joueurs de visualiser les statistiques de performances de leur PC sur leur téléphone. Tirant parti de la technologie sous-jacente qui alimente Dell Mobile Connect, Alienware Second Screen se synchronise avec Alienware Command Center pour présenter les diagnostics CPU, GPU et RAM en temps réel sur le téléphone connecté d'un joueur.



Bien qu'il s'agisse d'un concept purement exploratoire, nous réfléchissons à des moyens d'améliorer les futures itérations du logiciel et nous accueillons favorablement les commentaires de la communauté sur les nouvelles fonctionnalités qu'elle souhaiterait voir. Nous pensons que cette idée suscitera l'intérêt des joueurs mobiles qui n'ont pas toujours accès à un deuxième moniteur mais qui veulent toujours un moyen de suivre leurs performances sans quitter le jeu.



