[CES2020 THERMALTAKE] La marque lance un nouveau kit de mémoire TOUGHRAM DDR4 et de nouvelles spécifications pour White Edition.



Thermaltake, la première marque premium de bricolage PC pour les solutions de refroidissement, de matériel de jeu et de mémoire Enthusiast, a annoncé aujourd'hui la sortie de la série de mémoires TOUGHRAM DDR4, disponible en nouvelles fréquences de 4400 MHz, 4266 MHz, 4000 MHz, 3600 MHz et 3200 MHz 16 Go (2 x 8 Go) en éditions noir et blanc, et le nouveau kit de mémoire TOUGHRAM RGB DDR4 4 400 MHz et 4 266 MHz, 4 000 MHz 16 Go (2 x 8 Go) White Edition, tous pris en charge par les plates-formes Intel et AMD .



Thermaltake est sorti de la boîte et a fait sa première grande tentative dans la fourniture de mémoire de performance, avec leur nouvelle série de mémoires de refroidissement liquide WaterRam qui a fait ses débuts au CES 2019. Maintenant, Thermaltake dispose d'une gamme complète de modules de mémoire comprenant une mémoire haute fréquence et des modules de mémoire grand public de 3000 MHz à 4400 MHz. Thermaltake continue de repousser ses limites en explorant plus de possibilités.



Nommé d'après la ténacité, TOUGHRAM est disponible en kits de modules de mémoire RVB et non RVB, dispose de hautes fréquences et est conçu avec un logiciel exclusif TOUGHRAM pour surveiller la température, la fréquence et les performances en temps réel des modules RAM. De plus, les kits de mémoire de la série TOUGHRAM RGB DDR4 White Edition peuvent ajuster le mode d'éclairage via le logiciel TOUGHRAM et peuvent se synchroniser avec les composants compatibles TT RGB Plus pour maximiser l'éclairage RGB pour un écosystème vivant.



De plus, Thermaltake vise à fournir plus de RAM haute performance non seulement aux amateurs de RVB mais également aux amateurs de jeux qui recherchent le style et la vitesse. Conçus avec une esthétique accrocheuse, les kits de mémoire de la série TOUGHRAM DDR4 disposent d'une barre supérieure exquise et d'un diffuseur de chaleur en aluminium brossé offrant une touche solide, et ils sont construits avec une construction PCB à 10 couches et des doigts en or 10μ, offrant une vitesse et une fiabilité sans compromis pour un maximum performances d'overclocking.



Caractéristiques du kit mémoire TOUGHRAM DDR4 4 400 MHz|4,266 MHz|4 000 MHz|3,600 MHz|3200 MHz 16 Go :







- Fabriqué avec style : noir ou blanc, il s'adaptera à votre style. Le diffuseur de chaleur exquis de TOUGHRAM est non seulement élégant, mais la construction globale est durable et est finie avec un alliage de haute qualité offrant une touche solide,

- CI à écran serré : les puces de mémoire sont soigneusement criblées pour fournir des performances de fréquence et de temps de réponse optimales,

- PCB optimisé à 10 couches avec 2oz de cuivre: PCB spécialement optimisé à 10 couches avec couche interne de cuivre de 2oz offrant une conduction électrique améliorée pour offrir une vitesse et une fiabilité sans compromis pour des performances d'overclocking maximales,

- Doigts en or de haute qualité : utilisation de doigts en or de 10 μ pour une durabilité accrue et une résistance à l'usure élevée,

- Dissipateur thermique en aluminium : L'utilisation d'un dissipateur thermique en aluminium brossé offre une dissipation thermique exceptionnelle pour répondre aux besoins de haute performance,

- Logiciel TOUGHRAM exclusif : surveillance de la température, de la fréquence et des performances en temps réel via une interface simple avec le logiciel TOUGHRAM exclusif de Thermaltake,

- Intel XMP 2.0 Ready : Overclocker facilement et optimisez la stabilité du système avec un réglage simple.



Caractéristiques du kit mémoire TOUGHRAM RGB DDR4 - Édition blanche 4 400 MHz|4,266 MHz|4000 MHz 16 Go :







- CI à écran serré : les puces de mémoire sont soigneusement criblées pour fournir des performances de fréquence et de temps de réponse optimales,

- PCB optimisé à 10 couches avec 2oz de cuivre : PCB spécialement optimisé à 10 couches avec couche interne de cuivre de 2oz offrant une conduction électrique améliorée pour offrir une vitesse et une fiabilité sans compromis pour des performances d'overclocking maximales,

- Doigts en or de haute qualité : utilisation de doigts en or de 10 μ pour une durabilité accrue et une résistance à l'usure élevée,

- Dissipateur thermique en aluminium : L'utilisation d'un dissipateur thermique en aluminium brossé offre une dissipation thermique exceptionnelle pour répondre aux besoins de haute performance,

- Illuminez et impressionnez : 10 LED adressables super brillantes offrent une couleur RVB à spectre complet de 16,8 millions avec des effets d'éclairage dynamiques pour donner vie à votre système de jeu,

- Logiciel exclusif TOUGHRAM : surveillez facilement la température, la fréquence et les performances en temps réel via l'interface simple et créez des effets d'éclairage étonnants avec plus de 25 modes d'éclairage, tous inclus dans le logiciel TOUGHRAM. Les utilisateurs peuvent également se synchroniser avec TT RGB PLUS pour maximiser les paramètres uniques de leur thème de couleurs RVB,

- Écosystème TT RGB PLUS : illuminez votre système avec des possibilités presque illimitées et synchronisez vos produits compatibles TT RGB PLUS (blocs d'eau CPU/VGA, refroidisseurs de CPU AIO, blocs d'alimentation, bandes LED, claviers de jeu, casques, souris et tapis de souris) pour créer un Écosystème RVB qui vous est vraiment unique,

- Carte mère RGB Sync Ready : Conçu pour se synchroniser avec ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync et ASRock Polychrome. Prend en charge les cartes mères équipées d'en-têtes RVB adressables 5V, vous permettant de contrôler les effets d'éclairage directement à partir du logiciel susmentionné sans installer de logiciel d'éclairage ou de contrôleurs supplémentaires,

- Intel XMP 2.0 Ready : Overclocker facilement et optimisez la stabilité du système avec un réglage simple.



