[CES2020 ASUS ROG] La marque annonce les ordinateurs portables de jeu : Zephyrus G14 et Zephyrus G15.



Au CES de cette année, ASUS Republic of Gamers a annoncé les derniers ajouts à la famille Zephyrus d'ordinateurs portables de jeu ultra-portables. Conçus dans un souci de portabilité, ces ordinateurs portables contiennent beaucoup de matériel dans un boîtier de moins de 20 mm d'épaisseur. Le modèle G14 est une centrale électrique mince de 17,9 mm capable de bien plus que sa taille ne le suggère. Emballant le dernier processeur Ryzen 7 4800HS d'AMD, construit sur une architecture "Zen 2" de 7 nm avec 8 cœurs et 16 threads, l'ordinateur portable G14 est associé au dernier GPU GeForce RTX 2060 de NVIDIA avec 6 Go de mémoire GDDR6.



Les processeurs Ryzen utilisés dans les ordinateurs portables Zephyrus sont des modèles en édition spéciale, qui sont configurés pour fonctionner à un TDP inférieur de 35 W, au lieu de 45 W comme le Ryzen 7 4800HS ordinaire, avec les mêmes performances.



Cela est dû aux 6 mois exclusifs d'ASUS sur ces processeurs, de sorte qu'ils peuvent désormais les utiliser dans leurs conceptions pour réduire la consommation d'énergie et améliorer la durée de vie de la batterie. Cet ordinateur portable Zephyrus G14 dispose de deux options d'affichage de 14 pouces au choix - un panneau IPS 1080p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un écran FreeSync validé Pantone et un écran IPS 1440p qui est capable de rafraîchir 60 Hz et comporte également une validation Pantone avec la technologie FreeSync.











Le Zephyrus G15 est un grand frère du G14, la seule différence étant la taille de l'écran entre les deux. Le Zephyrus G15 dispose d'un plus grand écran de 15,6 pouces dans un corps mince de 19,9 mm. Étant également équipé de l'édition spéciale, du processeur Ryzen 7 4800HS d'AMD de faible puissance avec 8 cœurs et 16 threads, le G15 est plus que capable de prendre en charge n'importe quelle tâche.



Il y a deux options de carte graphique pour cet ordinateur portable, où vous pouvez l'équiper de NVIDIA GeForce RTX 2060 ou GTX 1660 Ti, tous deux accompagnés de 6 Go de GDDR6 VRAM. Il existe également deux configurations d'affichage - une avec un panneau IPS 1080p non éblouissant capable d'un taux de rafraîchissement de 240 Hz, un temps de réponse de 3 ms, une validation FreeSync et Pantone, et également un panneau IPS 1080p non éblouissant qui prend en charge FreeSync, mais cette fois le le taux de rafraîchissement ne passe qu'à 144 Hz.



Les ordinateurs portables G14 et G15 ont tous deux de nombreuses caractéristiques en commun. Les configurations de stockage sont les mêmes pour les deux modèles, où vous pouvez équiper les deux ordinateurs portables avec jusqu'à 1 To SSD M.2 NVMe PCIe 3.0.



Les options de RAM incluent un espace pour jusqu'à 32 Go de DIMM DDR4 fonctionnant à un maximum de 3200 MHz en mode double canal. Ils prennent en charge les mêmes solutions de connectivité avec l'utilisation d'Intel WiFi 6 (802.11ax) et Bluetooth 5.0. De plus, la batterie est censée être une configuration Lithium-ion à 4 cellules de 76 Wh qui est annoncée pour fournir 10 heures d'autonomie selon ASUS, cependant, nous devons d'abord consulter quelques avis avant de confirmer ces chiffres.



Ces ordinateurs portables sont livrés avec un adaptateur secteur régulier de 180 W, mais un chargeur de téléphone USB-C est également capable de charger la batterie si vous effectuez des tâches légères qui n'utilisent pas trop les ressources de votre processeur.



En plus des modèles réguliers, il existe des éditions spéciales d'ordinateurs portables Zephyrus qui ont des LED configurables sur le dos pour faire une démonstration de spectacle de lumière incroyable comme indiqué sur les images ci-dessus. Les LED s'éteignent automatiquement lorsque l'utilisateur passe à la batterie, afin d'économiser de l'énergie. Le Zephyrus G14 et le Zephyrus G15 seront tous les deux disponibles au premier ou au deuxième trimestre de cette année, car la date de lancement officiel est encore inconnue.



