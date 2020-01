[CES2020 AMD] La marque annonce les processeurs mobiles Ryzen 4000 : 4800U et 4800H.



AMD a annoncé aujourd'hui ses processeurs mobiles Ryzen série 4000 conçus pour rivaliser avec les processeurs Intel les plus rapides, sur ses gammes de processeurs mobiles "Ice Lake" et "Comet Lake" de 10e génération. Au cœur de ces processeurs se trouve le silicium "Renoir" de 7 nm, qui double le nombre de cœurs de processeur par rapport à la génération précédente "Picasso" et améliore l'IPC (performances à un seul thread) d'un pourcentage à deux chiffres.



"Renoir" combine un processeur avec 8 cœurs basé sur la microarchitecture "Zen 2", avec un iGPU qui a les machines de calcul de "Vega", mais avec des moteurs d'affichage et multimédia de "Navi". Il s'agit d'un morceau de silicium monolithique avec un IMC double canal qui prend en charge non seulement la mémoire DDR4 conventionnelle, mais également le LPDDR4X rapide.























Il existe deux classes distinctes de Ryzen 4000 Mobile: U et H.Le Ryzen 7 4800U, avec son TDP de 15 W, cible les ordinateurs portables ultra-portables et affronte de front les processeurs Intel Core i7 "Ice Lake-U" d'Intel, gagnant sur l'avant du processeur avec son nombre de cœurs élevé et son IPC.



Le Ryzen 7 4800H, d'autre part, exploite la marge de sécurité de 45 W TDP pour augmenter considérablement les vitesses d'horloge du processeur et de l'iGPU, offrant des performances de processeur supérieures à celles du Core i7-9700K de bureau. Il présente également SmartShift, une technologie de virtualisation iGPU + dGPU qui permet à votre ordinateur portable de basculer dynamiquement entre les deux en fonction de la charge graphique.



TECHPOWERUP