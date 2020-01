[CES2020 POWERCOLOR] La marque nous présente les RX5600XT.



TUL Corporation, un fabricant leader et innovant de cartes graphiques AMD depuis 1997, présentera ses modèles PowerColor Red Dragon et Red Devil basés sur la dernière Radeon RX 5600 avec 6 Go de GDDR6 dans la suite CES de TUL au Palazzo.







PowerColor n'a pas beaucoup partagé, cependant, voir ci-dessous les photos et les spécifications car ils sortiront un modèle Red Dragon et Red Devil.



THE GURU3D