[CES2020 CRUCIAL] Crucial lance la toute nouvelle mémoire de jeu : Les Crucial Ballistix MAX.



Crucial a lancé son portefeuille haute performance de nouvelle génération au CES avec deux nouvelles lignes : Crucial Ballistix et Crucial Ballistix MAX. Cette mémoire de nouvelle génération est destinée aux joueurs et aux amateurs d'overclocking extrêmes, offrant des vitesses élevées et des latences faibles.



Crucial, la marque mondiale de mémoire et de stockage informatique de Micron, a annoncé aujourd'hui son portefeuille de nouvelle génération de mémoire Crucial Ballistix hautes performances pour les joueurs et les amateurs d'overclocking extrêmes. Conçu à l'aide de matrices Micron de pointe et doté d'une toute nouvelle identité de conception, le portefeuille comprend deux nouvelles lignes: Crucial Ballistix et Crucial Ballistix MAX.



- Le portefeuille entièrement repensé porte l'héritage Crucial Ballistix vers de nouveaux sommets,

- La matrice Tuned Micron établit la norme en matière de mémoire hautes performances et performances extrêmes,

- Les conceptions modernes de dissipateur de chaleur ajoutent une gestion thermique et une esthétique audacieuse,

- Les options RVB comportent 8 zones avec 16 LED brillantes.



Ligne de mémoire Crucial Ballistix







Offrant une gamme de vitesses de 2400 MHz à 3600 MHz et des densités de 4 Go à 32 Go, la nouvelle gamme Ballistix dispose d'un diffuseur de chaleur en aluminium modernisé en noir, rouge ou blanc. Les options RVB comprennent 8 zones avec 16 LED et peuvent être personnalisées et contrôlées à l'aide du logiciel RVB populaire. La gamme Crucial Ballistix est disponible en format bureau (DIMM) ou ordinateur portable (SODIMM) et est livrée avec une garantie à vie limitée.



Ligne de mémoire Crucial Ballistix MAX







Offre phare de la nouvelle gamme, la mémoire Ballistix MAX offre des vitesses allant de 4000 MHz à 4400 MHz et des densités de 8 Go et 16 Go. Dotés de diffuseurs de chaleur en aluminium extrudé noir de haute qualité pour une dissipation maximale de la chaleur, les modules Ballistix MAX DIMM incluent des capteurs thermiques de précision intégrés pour la surveillance de la température en temps réel.



Les options RVB comprennent 8 zones avec 16 LED, qui peuvent être personnalisées et contrôlées avec le soutien du logiciel ASUS Aura, Gigabyte RGB Fusion et MSI Mystic Light. Une barre lumineuse amovible peut être remplacée par une version imprimée en 3D pour une personnalisation ultime. La mémoire Crucial Ballistix Max est disponible sous forme de bureau (DIMM) et est livrée avec une garantie à vie limitée.



«Notre nouveau portefeuille Crucial Ballistix offre les performances ultimes de la mémoire de jeu», a déclaré Dinesh Bahal, vice-président et directeur général de Micron Consumer Products Group. «Gagner est important pour nous. C'est pourquoi nous avons méticuleusement conçu et conçu notre nouvelle gamme pour offrir des vitesses élevées, des latences faibles et des performances de classe mondiale dont chaque joueur, constructeur et overclockeur a besoin et attend. "



Les nouvelles gammes Crucial Ballistix et Ballistix Max remplacent la gamme existante de produits Ballistix Sport, Tactical et Elite de Micron et seront disponibles le 4 février 2020 sur uk.crucial.com et par le biais de certains partenaires mondiaux.



