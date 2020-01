[CES2020 AMD] AMD annonce la carte graphique Radeon RX 5600 XT.



Le PDG d'AMD, le Dr Lisa Su, lors de son discours au CES international de 2020, a annoncé la carte graphique phare de l'e-sport, la Radeon RX 5600 XT. Cette carte est conçue pour dominer le segment de marché inférieur à 300 $ dirigé par la série GeForce GTX 1660 de NVIDIA. Basé sur du silicium "Navi" de 7 nm, le RX 5600 XT possède des spécifications étonnamment puissantes : 2304 processeurs de flux sur 36 unités de calcul RDNA, ce qui est le même que le RX 5700, mais avec une réduction des coûts en termes de mémoire: 6 Go de GDDR6 sur une interface mémoire large de 192 bits et une vitesse de mémoire de 12 Gbit/s. Le GPU a une horloge de moteur de jeu d'environ 1500 MHz. Les autres spécifications clés incluent 144 TMU et 48 ROP.







Conçue avec une cible d'alimentation de carte typique de 150 W, la carte est alimentée par un seul connecteur d'alimentation PCIe à 8 broches. Le RX 5600 XT est conçu pour fournir des jeux e-sports 1080p à des taux de rafraîchissement élevés, ou des jeux 1440p avec des paramètres graphiques raisonnables.



Dans sa présentation, AMD a montré que le RX 5600 XT battait le GTX 1660 Ti qui mène la série GTX 16 de NVIDIA. Avec un prix de 279 $ US SEP, qui est comparable à celui de la GTX 1660 Ti, AMD cherche à apporter une sérieuse concurrence au segment de marché de 200-300 $.



Elles seront disponible le 21 janvier 2020.



TECHPOWERUP