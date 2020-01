Et







[CES2020 ELGATO/CORSAIR] Ces marques lancent de nouveaux produits pour autonomiser les créateurs de contenu.



Elgato, le principal fournisseur de matériel et de logiciels pour les créateurs de contenu, a annoncé aujourd'hui le lancement d'Elgato 4K60 S +, une solution de capture 4K60 HDR10 externe de pointe capable d'enregistrer des cartes SD autonomes, et d'Elgato Key Light Air, un modèle compact du panneau LED Key Light très populaire.



La société mère d'Elgato, CORSAIR, a également annoncé le clavier de jeu mécanique K95 RGB PLATINUM XT - le premier clavier à intégrer le logiciel Elgato Stream Deck, permettant un contrôle instantané puissant des applications et des appareils de streaming en appuyant simplement sur une touche.







Le 4K60 S + fait ses débuts en tant que périphérique de capture externe le plus puissant d'Elgato à ce jour. En plus de la connectivité USB 3.0 pour la diffusion en direct via un PC, le 4K60 S + dispose d'un emplacement pour carte mémoire pour enregistrer un superbe gameplay 4K60 HDR10 directement sur une carte SD sans avoir besoin d'un ordinateur connecté.



L'encodage HEVC intégré permet de gérer les tailles de fichiers, tandis que le véritable relais sans décalage affiche les jeux Xbox One X et PS4 Pro haute fidélité dans leur format d'origine pour une expérience de jeu authentique et ininterrompue.



Lorsqu'il est connecté à un PC, le 4K60 S + enregistre un nombre illimité de séquences directement sur un disque dur et tire parti des fonctionnalités polyvalentes du logiciel Elgato telles que l'enregistrement Flashback pour sauvegarder facilement le gameplay rétroactivement et Live Commentary pour enregistrer l'audio du microphone sur une piste distincte. Compatible avec les principaux logiciels de diffusion sur PC tels que OBS Studio, le 4K60 S + est la solution de capture externe la plus complète pour enregistrer des séquences de console haute fidélité en qualité 4K60 HDR10, avec ou sans ordinateur.



Après le succès d'Elgato Key Light, lancé au CES 2019, Key Light Air propose le même éclairage de studio LED personnalisable puissant dans un facteur de forme compact qui s'intègre sans effort dans n'importe quelle configuration. Équipé de 80 LED OSRAM haut de gamme et de la technologie de diffusion multicouche, le panneau LED à éclairage latéral délivre 1 400 lumens et une large gamme de températures de couleur chaudes à froides entre 2 900 et 7 000 K.



Une application gratuite disponible sur iOS, Android, Windows et Mac permet le contrôle sans fil de Key Light Air, ce qui facilite l'allumage/extinction, la variation et le réglage à la volée. Key Light Air se monte à l'aide d'un poteau télescopique fixé à une base compacte et autonome, ou via Elgato Multi Mount (non inclus), tandis que la compatibilité Stream Deck permet une intégration transparente en studio.











Fruit d'une étroite collaboration entre les ingénieurs d'Elgato et de CORSAIR, le K95 RGB PLATINUM XT est le premier clavier à tirer parti du logiciel Elgato Stream Deck et du logiciel CORSAIR iCUE. Entièrement équipé de toutes les fonctionnalités qui ont fait du K95 RGB PLATINUM d'origine l'un des claviers mécaniques les plus primés du marché, comme le rétro-éclairage dynamique par touche RGB avec un emblématique LightEdge à 19 zones, un cadre en aluminium brossé durable et 100% CHERRY Interrupteurs à clé mécaniques MX, le K95 RGB PLATINUM XT fait monter les enchères avec plusieurs mises à niveau clés.







Avec le logiciel Elgato Stream Deck, les utilisateurs peuvent programmer des commandes de streaming personnalisées sur les touches de macro dédiées du K95 RGB PLATINUM XT, tout comme pour le contrôleur de diffusion Stream Deck. Le clavier est livré avec un autre jeu de touches bleues pour les touches S pour les touches de macro pour indiquer visuellement les commandes de streaming, et les touches restantes sont dotées de touches PBT ultra-durables à double tir. Le K95 RGB PLATINUM XT offre un confort moelleux avec un repose-poignets amovible en similicuir rembourré et est disponible avec trois types différents d'interrupteurs à clé: CHERRY MX Brown et SPEED Silver - tous deux maintenant garantis pour 100 millions de frappes - ou les interrupteurs à clé CHERRY MX Blue standard.



Avec du matériel polyvalent d'Elgato et de CORSAIR ouvrant de nouvelles possibilités pour la diffusion sur console et PC, c'est déjà une nouvelle année passionnante pour les créateurs de contenu.



