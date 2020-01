[CES2020 AMD] Un nouveau rapport annonce que la production des chipsets ASMedia B550 et A520 ne commencera qu'au premier trimestre 2020.



Alors que de nombreux utilisateurs s'attendaient à ce qu'AMD lance leurs solutions de chipset alternatives de niveau inférieur B550 et A520 pour leurs processeurs Ryzen 2 peu après leur sortie sur le marché l'année dernière, les utilisateurs qui souhaitent coupler une carte mère moins chère ont dû attendre sous la pluie jusqu'à maintenant.



À l'époque, des sources de l'industrie pointaient vers la fabrication des chipsets B550 et A520 d'ASMedia pour la plate-forme AM4 pour commencer à être expédiée aux fabricants de cartes mères au quatrième trimestre 2019.







Maintenant, de nouveaux rapports indiquent que la production de ces chipsets (plus simples dans les fonctionnalités, et donc dans le prix, tout en ne nécessitant pas de refroidissement actif) ne commencera qu'au premier trimestre 2020, ce qui signifie une disponibilité probable au détail (au moins en volumes importants) au deuxième trimestre à le plus tôt.



Il semble que les utilisateurs devront, pour le moment, se contenter de l'option de chipset généralement haut de gamme pour la plate-forme AMD - qui est, par coïncidence, celle avec des marges plus importantes pour AMD.



TECHPOWERUP