[CES2020 CORSAIR] La marque nous dévoile des nouveaux refroidisseurs.



CORSAIR, un leader mondial des périphériques de jeu haute performance et des composants passionnés, a lancé aujourd'hui une gamme de nouveaux ajouts à sa gamme de refroidisseurs de CPU hautes performances, capables de gérer les demandes de température croissantes des processeurs de bureau de plus en plus puissants.



Le refroidisseur CPU à deux ventilateurs A500 utilise une conception de caloduc à contact direct quadruple pour une dispersion de chaleur ultra élevée, avec un système de montage de ventilateur coulissant et verrouillant unique pour régler la hauteur du ventilateur.



La série iCUE RGB PRO XT est la dernière famille de refroidisseurs CPU tout-en-un renommés de CORSAIR, combinant un refroidissement puissant et silencieux avec un éclairage RVB dynamique dans des tailles de radiateur jusqu'à 360 mm, capable de dompter les températures élevées même des plus thermiques processeurs intensifs tels que la 3ème génération AMD Ryzen Threadripper Series récemment publiée.



Le refroidisseur CPU à double ventilateur A500 est un refroidisseur d'air haute performance, combinant un fonctionnement silencieux avec un style sombre et un système de montage de ventilateur innovant. Capable de refroidir des processeurs jusqu'à 250 W TDP, l'A500 est équipé de quatre caloducs à contact direct et de deux ventilateurs à palier de lévitation magnétique CORSAIR ML120, contrôlables via PWM pour un réglage précis des vitesses de ventilation entre 400 tr/min et 2400 tr/min.



Les ventilateurs sont assis dans un support de ventilateur coulissant et verrouillable à cliquet, permettant une hauteur de ventilateur variable pour accueillir une large gamme de DRAM. L'A500 est facile à installer et reste fermement en place grâce au système de rétention CORSAIR HoldFast, et est compatible avec les processeurs AM4, AM3, FM2, LGA115x et LGA20xx.















Pour ceux qui cherchent à refroidir par liquide leurs processeurs, y compris les derniers processeurs de bureau haut de gamme d'AMD, les nouveaux iCUE H100i RGB PRO XT, H115i RGB PRO XT et H150i RGB PRO XT offrent des performances de refroidissement extrêmes avec un 240 mm, 280 mm, et radiateur 360 mm respectivement.



Comme pour l'A500, chacun des nouveaux refroidisseurs de liquide tout-en-un PRO XT est équipé de ventilateurs PWM CORSAIR ML pour un contrôle complet de la vitesse des ventilateurs - jusqu'à 2400 tr/min sur les modèles 120 mm et 2000 tr/min sur le modèle 140 mm. Le H150i RGB PRO XT, avec ses trois ventilateurs et sa surface de radiateur massive, établit une nouvelle barre en tant que refroidisseur de liquide le plus performant de CORSAIR à ce jour.



Le logiciel CORSAIR iCUE permet une personnalisation complète de l'éclairage RVB sur la tête de pompe à partir de 16 LED RVB adressables individuellement, et synchronise cet éclairage avec tous les autres composants et périphériques compatibles iCUE dans une configuration complète. Les utilisateurs peuvent également utiliser iCUE pour contrôler les vitesses des ventilateurs et des pompes afin de trouver l'équilibre parfait entre un fonctionnement silencieux et un refroidissement puissant.



Alors que les processeurs continuent de devenir plus puissants et de générer plus de chaleur, un excellent refroidisseur de CPU est plus vital que jamais pour construire un système de pointe. Que vous choisissiez le refroidissement liquide ou à air, CORSAIR a le bon refroidisseur pour résister à la chaleur.











Disponibilité



Les refroidisseurs CORSAIR A500 et iCUE RGB PRO XT sont disponibles immédiatement sur la boutique en ligne CORSAIR et sur le réseau mondial CORSAIR de détaillants et distributeurs agréés.



L'A500 est couvert par une garantie de cinq ans et les refroidisseurs de la série iCUE RGB PRO XT sont couverts par une garantie de deux ans, aux côtés du service client et du réseau d'assistance technique CORSAIR dans le monde entier.



Pour plus d'informations, sur l'A500 et sur l'iCUE H150i RGB PRO XT.



TECHPOWERUP