NVIDIA annonce le pilote GeForce v441.87 CES Game Ready avec de nouvelles fonctionnalités et RTX "Youngblood".



Le plus grand salon mondial de la technologie grand public est cette semaine à Las Vegas, et NVIDIA présente une multitude de nouvelles technologies de jeu GeForce, y compris plusieurs fonctionnalités que nous proposons aujourd'hui via un nouveau pilote CES 2020 Game Ready.



Le suréchantillonnage à taux variable améliorera vos jeux en réalité virtuelle, un nouveau filtre Freestyle Splitscreen vous permettra de personnaliser davantage vos créations, la fréquence d'images maximale vous offre un moyen facile de plafonner les performances et nous avons encore amélioré notre fonction de netteté d'image.



De plus, le pilote CES 2020 Game Ready inclut la prise en charge de la nouvelle mise à jour de Wolfenstein: Youngblood qui ajoute le lancer de rayons, NVIDIA DLSS et NVIDIA Highlights; prise en charge de la dernière mise à jour de Quake II RTX, qui ajoute une nouvelle fonctionnalité intéressante; et prise en charge de 8 nouveaux moniteurs de jeu compatibles G-SYNC.







Fréquence d'images maximale : cadences d'images maximales, économie d'énergie, etc.

Vous l'avez demandé - la première fonctionnalité demandée par la communauté est ici!



Maintenant, vous pouvez définir la fréquence d'images maximale pour une application ou un jeu 3D. Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous essayez d'économiser de l'énergie, de réduire la latence du système ou de rester dans une plage de taux de rafraîchissement variable spécifique sur un écran compatible G-SYNC ou G-SYNC.



- Économie d'énergie : Activez la fréquence d'images maximale (Panneau de configuration NVIDIA> Paramètres 3D> Fréquence d'images maximale) et définissez votre mode de gestion de l'alimentation sur "Alimentation optimale" (Panneau de configuration NVIDIA> Paramètres 3D> Mode de gestion de l'alimentation). Dans ce mode, la fréquence du GPU est réduite et utilise moins d'énergie. Pour les utilisateurs d'ordinateurs portables, Max Frame Rate fonctionne également avec Battery Boost et Whisper Mode. Si l'un de ces modes est activé en même temps que la fréquence d'images maximale, le panneau de configuration NVIDIA plafonnera le débit d'images au plus bas des limites,

- Réduction de la latence du système : activez la fréquence d'images maximale et définissez votre mode de gestion de l'alimentation sur «Préférer les performances maximales» pour réduire la latence. Dans ce mode, le GPU est conservé à des fréquences plus élevées pour traiter les images le plus rapidement possible. Pour maximiser la réduction de la latence dans les scénarios liés au GPU où le FPS est cohérent, définissez la fréquence d'images maximale sur une fréquence d'images légèrement inférieure à la FPS moyenne et réglez le mode de faible latence sur Ultra,

- Rester dans la plage VRR : définissez la fréquence d'images maximale légèrement en dessous de la fréquence de rafraîchissement maximale de votre écran pour rester dans la plage de fréquence de rafraîchissement variable - offrant ainsi une expérience de latence système faible et sans déchirure! Pour une expérience fluide et sans déchirure, réglez le mode de faible latence sur Ultra et activez VSYNC.



Suréchantillonnage à débit variable: améliorez la qualité d'image en VR



Le suréchantillonnage à débit variable (VRSS) est une nouvelle technique pour améliorer la qualité d'image dans les jeux VR. Il utilise NVIDIA Variable Rate Shading (VRS), une caractéristique clé de l'architecture NVIDIA Turing, pour appliquer dynamiquement un suréchantillonnage jusqu'à 8x au centre de l'écran du casque VR, où l'œil est généralement concentré. Il applique intelligemment le suréchantillonnage uniquement lorsque la marge de sécurité du processeur graphique est disponible afin de maintenir le FPS fixe du casque VR et d'assurer une expérience VR fluide.



Par rapport aux techniques alternatives qui suréchantillonnent l'écran entier avec de grands hits à la fréquence d'images, l'utilisation adaptative de VRSS du Variable Rate Shading améliore la qualité de l'image tout en restant à peu près le taux de rafraîchissement fixe typique de 90 Hz du casque VR. Dans le jeu VR Boneworks, VRSS maintient les FPS au-dessus de 90, tandis qu'un suréchantillon 4x en plein écran fait chuter les fréquences d'images à des niveaux illisibles.



Pour activer VRSS, ouvrez le panneau de configuration NVIDIA et sélectionnez Gérer les paramètres 3D, puis faites défiler jusqu'à Réalité virtuelle - Suréchantillonnage à taux variable et modifiez le paramètre sur "Adaptatif".



Pour les utilisateurs avancés, le panneau de configuration propose également un paramètre «Toujours activé» qui applique un suréchantillonnage jusqu'à 8x, quelles que soient les performances. Remarque, cela peut amener votre fréquence d'images en dessous du taux de rafraîchissement du casque VR et avoir un impact sur votre expérience.



VRSS est pris en charge par le pilote - aucune intégration de jeu requise - et peut être appliqué aux jeux ou à l'application DX11 VR qui ont des rendus en avant et prennent en charge MSAA, et ont été testés par NVIDIA. Au moment de la rédaction de ce document, plus de 20 jeux répondent à ces critères.



Nouveau filtre d'écran partagé Freestyle pour présenter vos créations



Dans plus de 700 jeux, vous pouvez appuyer sur Alt + F3 pour charger NVIDIA Freestyle, une fonctionnalité GeForce Experience qui vous permet d'ajuster l'apparence et la convivialité de votre gameplay en temps réel à l'aide de filtres de post-traitement. Et dans n'importe quel jeu avec prise en charge NVIDIA Ansel, vous pouvez appuyer sur Alt + F2 pour cadrer et prendre des photos dans le jeu avec un niveau incroyable de personnalisation visuelle.



Avec notre dernier pilote Game Ready, nous publions un nouveau filtre Splitscreen qui vous permet de présenter des captures d'écran ou des vidéos de votre création avec la communauté de modding. Vous pouvez diviser l'écran, présenter une comparaison côte à côte ou même mélanger des filtres à l'aide de la fonction de dégradé.



Vous pouvez également importer des centaines de nouveaux filtres de personnalisation depuis ReShade. Téléchargez notre collection de filtres ReShade et extrayez-les dans "Program FilesNVIDIA CorporationAnselCustom" (généralement sur votre lecteur C: ). Si vous installez des pilotes DCH, au lieu du pilote Game Ready standard, vous devrez peut-être créer ce dossier vous-même. Une plus grande sélection de filtres «personnalisés» peut également être téléchargée directement à partir du référentiel Github de ReShade.



La mise à jour de la netteté d'image améliore encore votre expérience



Nous avons récemment introduit un filtre de netteté d'image autonome intégré au panneau de configuration NVIDIA, vous permettant d'améliorer la clarté de l'image dans tous les jeux DirectX 9-12, Vulkan et OpenGL. En fonction de vos commentaires, vous pouvez désormais activer séparément la fonction de mise à l'échelle du GPU sans accentuation de l'image. De plus, les résolutions personnalisées sont prises en charge lorsque vous activez la mise à l'échelle GPU.



Pour utiliser la netteté d'image sur votre système, ouvrez le Panneau de configuration NVIDIA et accédez à Paramètres 3D> Gérer les paramètres 3D, sélectionnez Netteté de l'image, configurez vos options, appuyez sur OK, puis cliquez sur Appliquer en bas à droite de la fenêtre du Panneau de configuration.



Prise en charge des écrans compatibles G-SYNC nouvellement validés



Notre nouveau pilote de pilote prêt pour le jeu ajoute la prise en charge de 8 écrans compatibles G-SYNC supplémentaires, et nous avons annoncé la prise en charge future de 17 autres écrans, dont les nouveaux téléviseurs LG OLED 2020 BFGD. Ces moniteurs et téléviseurs de jeu offrent une expérience de taux de rafraîchissement variable (VRR) de base qui rend votre jeu plus fluide, plus clair et plus agréable.



Avec les ajouts nouveaux et à venir annoncés aujourd'hui, il y a maintenant 90 écrans compatibles G-SYNC au total, dans toutes les résolutions, tailles et taux de rafraîchissement, offrant aux joueurs une tonne de choix lors de la recherche de l'affichage parfait. Par exemple, les nouveaux moniteurs d'aujourd'hui ont une taille allant de 24,5 pouces, jusqu'au géant Z9 BFGD de 88 pouces de LG, qui offrira une expérience de jeu OLED VRR grand écran à couper le souffle dans votre salon.



Prêt pour Wolfenstein : la mise à jour du Raytracing des rayons de Youngblood



Wolfenstein : Youngblood recevra une mise à jour importante plus tard cette semaine, qui ajoute un lancer de rayons réaliste, NVIDIA DLSS améliorant les performances et NVIDIA Highlights, pour enregistrer automatiquement vos meilleurs moments de gameplay.



Mise à jour de Game Ready For Quake II RTX v1.3



Quake II RTX est notre remasterisateur à rayons tracés du jeu de tir à la première personne bien-aimé de 1997. En novembre, nous avons introduit une tonne de nouvelles fonctionnalités et améliorations, et maintenant nous sommes de retour avec Quake II RTX v1.3. Cela introduit un nouveau mode photo impressionnant pour les captures d'écran personnalisées, comme celui ci-dessous, ainsi que quelques ajustements et améliorations supplémentaires.



Paramètres de jeu optimaux pour plus de jeux



Dans le cadre de notre programme Game Ready, NVIDIA a récemment ajouté des paramètres de jeu optimaux (OPS) pour encore plus de jeux, vous donnant des recommandations de réglage en un clic pour les dernières et meilleures versions.



Depuis notre dernière version de pilote, 14 nouveaux jeux ont désormais une prise en charge optimale des paramètres, s'ajoutant à notre prise en charge existante pour 800 autres jeux :







Pour les télécharger, Cliquez ICI.



