[CES2020 VIEWSONIC] La marque annonce le moniteur de jeu OLED XG550.



ViewSonic a dévoilé aujourd'hui un énorme moniteur de jeu OLED de 55 pouces qui ne manquera pas de cocher toutes les cases - y compris (probablement) celle du moniteur le plus cher que l'argent puisse acheter. Le XG550 est un moniteur de jeu basé sur OLED de 55 "avec une résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz - avec un temps de réponse cité de 0,5 ms. Le fait qu'il offre une couverture de 99% de l'espace colorimétrique DCI n'est que la cerise sur le gâteau pour tous les professionnels de la création, même si j'imagine qu'ils apprécieraient beaucoup une présentation 8K sur cette taille diagonale.











Le moniteur prend également en charge l'éclairage RVB sur un émetteur LED à l'arrière de l'écran (malheureusement, rien de tel que Philip's Ambilight, mais bon, il sert au moins à rendre votre zone de jeu plus intéressante; et il est compatible avec Razer Chroma).







Aucun mot sur les prix, mais ViewSonic s'attend à ce que le Xg550 soit disponible au 4T 2020.



