[CES2020 ASUS] La marque présente la dernière gamme de VivoBook et ZenBook.

[CES 2020 ASUS] La marque présente la dernière gamme de VivoBook et ZenBook.



Aujourd'hui, au CES 2020, ASUS a lancé ses derniers rafraîchissements pour ordinateur portable VivoBook et ZenBook. Le premier de la gamme est la série VivoBook S, composée des modèles VivoBook S333, S433 et S533. Au cœur de ces nouveaux ordinateurs portables se trouve la dernière 10e génération de processeurs d'Intel qui donne aux ordinateurs portables ultra-portables la puissance nécessaire pour effectuer facilement les tâches quotidiennes.



Dans certaines configurations comme S433 et S533, il existe un choix de processeurs Core i7 et Core i5 Comet Lake, tandis que le modèle S333 fait basculer Ice Lake en son cœur. Pour les configurations Comet Lake, il existe un choix de processeurs Intel Core i7-10510U ou Core i5-10210U, tandis que les modèles alimentés par Ice Lake ont le choix entre les processeurs Intel Core i7-1065G7 ou Core i5-1035G1. En ce qui concerne la puissance graphique, les utilisateurs peuvent choisir d'utiliser Intel iGPU ou d'ajouter un GPU NVIDIA MX pour une augmentation de prix supplémentaire.















Tous les modèles S333, S433 et S533 sont équipés d'un écran NanoEdge 1080p rétroéclairé par LED avec la technologie de vision large à 178 degrés d'ASUS. En ce qui concerne les options de stockage, ces ordinateurs portables disposent d'une mémoire Intel Optane H10 en combinaison avec un SSD jusqu'à 512 Go.



La quantité de RAM est également cohérente sur les trois modèles, avec 8 Go comme base et 16 Go comme maximum. La connectivité est similaire dans tous les modèles dotés d'Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) avec performances Gig + et prise en charge Bluetooth 5.0. En ce qui concerne la puissance de la batterie, ces modèles disposent d'une batterie au lithium-polymère de 50 Wh à 3 cellules qui dispose d'une technologie de charge rapide capable de charger 60% en seulement 49 minutes.



Une autre mise à jour intéressante vient maintenant du modèle ZenBook Duo UX481 d'ASUS, qui est nommé «Duo» d'après son double affichage où vous avez un écran tactile NanoEdge principal de 14 pouces 60 Hz 1080p avec validation Pantone et un écran tactile de 12,6 pouces placé au-dessus du clavier.



Cet ordinateur portable a également reçu le traitement Intel de 10e génération sous la forme de processeurs Comet Lake, où vous pouvez choisir entre les processeurs Core i7-10510U ou Core i5-10210U. Il prend en charge jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR3 2133 MHz et jusqu'à deux SSD PCIe 3.0, dont l'un a une capacité de 1 To et s'exécute sur 4 voies PCIe, tandis que l'autre peut être configuré jusqu'à 512 Go et s'exécute sur 2 voies PCIe.







En plus de ces modèles, ASUS a également mis à jour les modèles VivoBook 14 et VivoBook 15 avec la 10e génération de processeurs Intel et la carte graphique MX 330 de NVIDIA avec 2 Go de GDDR5 VRAM. Les ordinateurs portables disposent respectivement d'un écran de 14 pouces et de 15,6 pouces, mais ils disposent de panneaux TN disponibles en variantes 720p et 1080p.



TECHPOWERUP