Thermaltake annonce un châssis moyenne tour en verre trempé : Le S300.



Thermaltake, la principale marque premium de bricolage PC pour les solutions de refroidissement, de matériel de jeu et de mémoire Enthusiast, est ravie de présenter un nouveau membre à la famille S Series - le châssis S300 Mid Tower Glass en verre trempé, disponible en noir simple et blanc élégant.



Hérite de la même touche luxueuse de la série S, l'extérieur élégant du S300 TG a un design minimaliste; avec la surface métallique et le panneau latéral en verre trempé de haute qualité de 4 mm, il peut être à la fois simple et ludique. Le placement des ports d'E/S sur le devant offre une praticabilité suffisante et un ventilateur arrière préinstallé de 120 mm pour une ventilation compétente.



Les filtres magnétiques amovibles en haut, à droite et en bas offrent non seulement un flux d'air supplémentaire mais une excellente protection contre la saleté ou la poussière. Notre espacement intérieur bien conçu, nos emplacements PCI-E rotatifs et notre cache PSU amovible permettent aux utilisateurs d'installer le matériel sans effort et d'organiser les composants à votre guise.



Le S300 TG sert également des extensions de refroidissement liquide exceptionnelles et une gestion avancée des câbles à des prix abordables. Si vous recherchez un châssis à la mode et au design contemporain, mais que vous espérez toujours afficher les composants, le S300 TG sera l'option de choix.











Design élégant en acier avec une fenêtre en verre trempé de 4 mm



Les panneaux en acier propres sont construits pour fournir un design minimaliste contemporain aux utilisateurs. Avec une fenêtre en verre trempé de 4 mm sur le côté, les utilisateurs sont libres de démontrer leur esprit de bricolage et de profiter de la visibilité ultime des composants internes.



Ports d'E/S pratiques







Les ports d'E/S du châssis S300 TG Mid-Tower comprennent un port USB 3.0, deux ports USB 2.0 standard et un emplacement HD Audio, des boutons d'alimentation et de réinitialisation, fournissant des points d'accès directs en cas de besoin.



Support GPU vertical



Spécialement conçu avec deux options de placement GPU, le S300 TG prend en charge les dispositions de cartes graphiques verticales et horizontales. Avec les conceptions de deux emplacements PCI-E (et un câble de montage PCI-e en option), le support de support de processeur graphique inclus peut non seulement empêcher la carte graphique de s'affaisser, mais contribue également à réduire le poids global sur la carte mère.



Excellent support de refroidissement liquide



Le S300 TG a beaucoup d'espace pour les composants avancés de refroidissement liquide AIO/DIY et prend en charge toutes sortes de solutions de refroidissement liquide AIO. Il peut contenir jusqu'à 360 mm de radiateur de refroidissement liquide personnalisé et jusqu'à 360 mm de refroidisseurs de liquide AIO.



De plus, la conception du boîtier est optimisée pour fournir aux utilisateurs un moyen rapide d'accéder à la vanne de vidange sans avoir à incliner l'ensemble du PC lors de la vidange du liquide de refroidissement de la boucle. Le S300 TG possède un ventilateur arrière intégré de 120 mm et des options d'extension pouvant accueillir jusqu'à deux ventilateurs de 200 mm à l'avant, combinés à un ventilateur de 200 mm sur le dessus.



Support matériel supérieur



Le S300 TG contient d'excellentes options d'extensibilité, vous permettant de construire le système le plus haut de gamme dont vous puissiez rêver. Il peut prendre en charge des cartes mères jusqu'à un ATX standard, un refroidisseur de processeur d'une hauteur maximale de 170 mm, des configurations GPU verticales et horizontales jusqu'à 360 mm de long (sans réservoir) et 280 mm de long (avec réservoir), une alimentation avec une longueur allant jusqu'à 200 mm, et deux périphériques de stockage 2,5 "/ 3,5" (avec rack HDD), deux périphériques de stockage 2,5 "(avec support HDD), plus deux 3,5" (sans rack HDD).



TECHPOWERUP