[CES2020 INTEL] Intel Ghost Canyon NUC, Comet Lake-H et Tiger Lake teasé !



Lors du CES de cette année, Intel a organisé un événement appelé Performance Workshop, où de nombreuses choses ont été présentées. Parmi ceux-ci figurent les prochains processeurs Comet Lake-H d'Intel, Ghost Canyon NUC 9, et le dernier mais non le moindre, il y avait une mention du futur processeur Tiger Lake et de ses performances d'IA.



À partir de l'annonce de Comet Lake-H, Intel a promis de fournir 8 processeurs à 16 threads capables d'atteindre des vitesses d'horloge allant jusqu'à 5 GHz dans un TDP de 45 W. Ces processeurs sont la réponse à la prochaine série de processeurs mobiles "Renoir" Ryzen 4000 d'AMD, qui contiendraient également jusqu'à 8 cœurs et 16 threads.



Le boost de 5 GHz annoncé sur ces processeurs Comet Lake-H concerne le modèle Core i7, tandis que les SKU Core i9 sont censés atteindre des vitesses encore plus élevées. Toutes les améliorations du système liées à Comet Lake comme la prise en charge de WiFi 6, Thunderbolt 3 et la prise en charge de la mémoire Optane sont également présentes sur ces processeurs.







Une autre annonce intéressante a été sous la forme de la 9e génération de NUC, appelée Ghost Canyon NUC. Ces NUC modulaires sont quelque peu différents des générations précédentes, car ils permettent une personnalisation complète du système, un peu comme un PC ordinaire.



Il y a quelques composants qui composent ce NUC. Premièrement, il existe une carte mère appelée «l'élément» qui abrite un processeur, deux emplacements PCIe et des emplacements de mémoire pour la RAM. Ces cartes mères sont la base du système et offrent une solution presque complète pour le NUC, cependant, il y a aussi un autre composant qui doit être ajouté et c'est la carte graphique.



Prenant en charge les cartes graphiques à double emplacement d'une longueur maximale de 9 pouces, ce PC de 5 litres mesurant 238 x 216 x 96 mm peut accueillir certaines cartes graphiques puissantes de taille ITX comme RTX 2070 de MSI. Les options de processeur incluent les processeurs Intel Core i9-9980HK, Core i7-9750H et Core i5-9300H. Pour l'alimentation, il existe une alimentation de 500 W qui semble être un facteur de forme Flex-ATX. En outre, Intel a déclaré qu'il ouvrirait ce facteur de forme aux OEM afin de présenter également des solutions créatives.







En plus de ces produits, Intel a dévoilé les «performances de l'IA» de ses prochains processeurs Tiger Lake. En faisant la promotion du sous-système AI à trois moteurs qui se compose de DL Boost, Xe Graphics et Low Power Acceleration, ces composants sont censés constituer la solution qui effectue un traitement AI très rapide et répartit la charge de travail entre les trois moteurs, ce qui permet un traitement efficace.







En plus de parler des performances AI de Tiger Lake, Intel n'a révélé aucun autre détail concernant le prochain processeur.



