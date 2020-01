[CES 2020 ASUS] La marque présente présente le moniteur ROG Swift PG32UQX.







ASUS a présenté aujourd'hui son dernier moniteur de jeu phare pour une résolution et une vitesse de pointe, le ROG Swift PF32UQX. Cet écran plat de 32 pouces est doté de spécifications faites de rêves : écran IPS antireflet, prise en charge de NVIDIA G-SYNC Ultimate (matériel G-SYNC), de la plus haute certification DisplayHDR 1400 avec une luminosité maximale de 1400 cd/m² et 1152 zones de gradation locales, résolution 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels) et taux de rafraîchissement de 144 Hz.



Le câble DisplayPort 1.4 inclus est nécessaire pour laisser le moniteur opérer sa magie, en plus de trois entrées HDMI 2.0. Le moniteur offre également une gamme de couleurs à 90% DCI-P3. Le moniteur contiendra également toutes les fonctionnalités exclusives à ROG d'ASUS.



TECHPOWERUP