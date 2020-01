[CES 2020 SAMSUNG] La marque dévoile sa nouvelle gamme de moniteurs de jeu Odyssey.



Samsung Electronics Co., Ltd., leader mondial du marché des écrans de jeu, a présenté aujourd'hui sa nouvelle gamme d'écrans de jeu incurvés révolutionnaires Odyssey au CES 2020. La nouvelle gamme a été entièrement repensée en pensant aux joueurs, y compris des écrans incurvés radicalement nouveaux et des fonctionnalités de performance de pointe pour une toute nouvelle façon de jouer.



Composés du modèle G9 - avec un écran de 49 pouces à la pointe de l'industrie - et du G7, disponible en 32 "et 27", les deux moniteurs de jeu Odyssey sont entièrement repensés et font passer le jeu immersif au niveau supérieur. Les deux moniteurs présentent une courbure extrêmement profonde - les premiers moniteurs à posséder une qualité d'image QLED à courbure 1000R haute performance étonnante.















Les performances supérieures du moniteur ont même été certifiées par le TÜV Rheinland, une organisation de certification internationale de premier plan qui a décerné à Samsung le premier écran incurvé haute performance 1000R et le certificat de confort visuel de l'industrie.



Les joueurs peuvent bénéficier d'un temps de réponse de 1 ms et de 240 Hz RapidCurve, se plaçant au milieu de l'action. Les nouveaux moniteurs de jeu de Samsung prendront en charge la compatibilité NVIDIA G-SYNC et Adaptive Sync sur DP1.4. Les deux moniteurs ont également été repensés avec une toute nouvelle vision de l'apparence des moniteurs de jeu.



"Le nouveau portefeuille Odyssey prouve que Samsung continue de stimuler l'innovation avec une technologie et une conception de pointe qui permettent aux joueurs de bien meilleures performances", a déclaré Seog-gi Kim, vice-président exécutif des activités d'affichage visuel chez Samsung Electronics. "La nouvelle gamme de moniteurs de jeu incurvés de Samsung a été entièrement repensée pour offrir aux joueurs une expérience entièrement nouvelle et immersive."



L'immersion et la vitesse sont essentielles car le jeu est plus compétitif que jamais. Les innovations techniques axées sur le jeu des nouveaux moniteurs prennent en compte les besoins des joueurs en termes de vitesse, de réactivité et de distractions minimales, en les dotant de la meilleure expérience de jeu possible.

49 "



G9 : l'expérience de jeu la plus immersive



Le G9 est le premier Dual Quad High-Definition (DQHD ; résolution 5120x1440) à 240 Hz, un taux de rafraîchissement rapide de 1 ms, un temps de réponse de 1 ms, un moniteur de jeu au format 32: 9, avec une courbe 1000R profonde et immersive et un pic de 1000 cd/m ^ 2 luminosité. Le moniteur est doté de la technologie Quantum Dot combinée à un panneau HDR1000 VA pour produire des couleurs réalistes aux détails éclatants.



La combinaison du temps de réponse rapide et du taux de rafraîchissement avec la courbe 1000R leader de l'industrie élimine les distractions et le temps de latence, créant des transitions d'écran ultra fluides pour les moments de jeu critiques où une fraction de seconde pourrait faire la différence entre gagner et perdre.



Le G9 a un nouveau design frappant avec un extérieur blanc brillant et un noyau arrière futuriste à éclairage infini, qui comprend 52 couleurs et cinq options d'effets d'éclairage. Le design et les effets d'éclairage se distinguent de la concurrence et complètent toute configuration de jeu.



32 "et 27" G7 : une toute nouvelle expérience de jeu



Les joueurs apprécieront que le G7 ait le même temps de réponse rapide et le même taux de rafraîchissement, un affichage incurvé profond et les performances globales du G9, dans les modèles plus petits de 32 "et 27". Le Quad-High Definition du G7 (QHD; résolution 2560x1440), le format 16: 9 et le panneau HDR600 VA sont complétés par une luminosité maximale de 600 cd / m ^ 2. De plus, l'écran QLED du G7 avec la technologie Quantum Dot offre une gamme exceptionnellement large de reproductions de couleurs précises qui restent nettes et claires même en pleine lumière.



Le G7 a été entièrement repensé avec un extérieur noir mat élégant et un éclairage central arrière qui change de couleur qui peuvent rester statiques ou faibles pendant le jeu, ainsi que changer de couleur en fonction des préférences des joueurs. De plus, le G7 a ajouté des formes dynamiques et un éclairage au cadre avant du moniteur.



Les G9 et G7 de Samsung seront disponibles dans le monde entier à partir du deuxième trimestre 2020.



