ASROCK nous propose une nouvelle carte graphique : La RX 5600 XT Phantom Gaming OC.



Voici le premier tir de presse d'une prochaine carte graphique personnalisée Radeon RX 5600 XT, celle-ci d'ASRock. Le RX 5600 XT Phantom Gaming OC semble combiner un PCB compact avec une longue solution de refroidissement à trois ventilateurs de 29 cm de long.



La solution de refroidissement comprend un dissipateur thermique à ailettes en aluminium ventilé par un trio de filateurs de 80 mm. La carte est alimentée par un seul connecteur d'alimentation PCIe à 8 broches, indiquant une cible de consommation d'énergie nettement inférieure à celle de la série RX 5700. La boîte de la carte confirme 6 Go de mémoire GDDR6 et des vitesses overclockées en usine, qui selon VideoCardz sont des jeux à 1560 MHz.







D'après un rapport plus ancien, nous savons que le RX 5600 XT est conçu pour concurrencer la GeForce GTX 1660 Ti de NVIDIA. Il est armé de 2304 processeurs de flux, 144 TMU, peut-être 48 ROP et une interface mémoire GDDR6 large de 192 bits contenant 6 Go de mémoire, ce qui tourne à 12 Gbps. Le RX 5600 XT semble être taillé dans le silicium 7 Navi 10, avec un quart de son interface mémoire désactivée. AMD devrait lancer la carte à son presseur International CES 2020, plus tard ce mois-ci.



VIDEOCARDZ