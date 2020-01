THE GURU3D nous propose le test de la : AORUS Radeon RX 5700 XT 8G.



Gigabyte a sorti une nouvelle Radeon RX 5700 XT dans sa marque premium AORUS, que nous examinons. C'est l'une des cartes 5700 XT les plus rapides que nous ayons eues. Équipé de 6 connecteurs de sortie d'affichage, de trois solutions de refroidissement à trois ventilateurs épais et d'un BIOS Silent/OC, nous avons beaucoup de choses à discuter et à vérifier bien sûr.



Cela a été tout un voyage pour AMD, mais c'est l'année 2019 et l'industrie de la production de puces est prête avec leur nouvelle fabrication de plaquettes de silicium à 7 nm. AMD n'a pas perdu de temps, Ryzen 3000 à 7 nm, Radeon VII à 7 nm, et aujourd'hui, nous vous présentons une revue des Radeon 5700 et 5700 XT.



La base du produit que nous testons aujourd'hui est le GPU NAVI, avec une puce fabriquée dans un boîtier fabriqué à 7 nm et 8 Go de mémoire graphique GDDR6, ces cartes sont publiées dans le but de rivaliser avec les GeForce RTX 2060 et 2070, seront-elles capables pour faire ça ? Nous pouvons déjà vous dire que les chiffres seront intéressants à voir. L'aspect le plus important, cependant, est la tarification. AMD voulait s'attaquer à deux prix pour NAVI, pour un état d'esprit familier, appelons la Radeon RX 5700 la révision PRO, puis les versions Radeon RX 5700 XT GPU.



Ainsi, les nouvelles Radeon RX 5700 et 5700 XT coûteront respectivement 349 et 399 USD. Comme nous le savons tous, NAVI est la nouvelle famille de GPU Radeon grand public (mais pas passionnés). NAVI est basé sur ce que AMD appelle l'architecture RDNA (Radeon DNA). La série Radeon 5700 sera également la première carte graphique grand public commerciale compatible PCIe Express 4.0. AMD lancera aujourd'hui les produits de référence, la carte AIB aux designs personnalisés et le refroidissement suivront dans les semaines à venir.



Référence d'abord cependant, Radeon 5700 est un GPU avec 2304 processeurs de flux. L'horloge de jeu GPU est dynamique à 1,6 GHz avec une horloge de pointe à 1,7 GHz. Son grand frère est le Radeon RX 5700 XT, avec une puce NAVI entièrement activée, il a 2560 processeurs shader actifs. Son horloge de jeu moyenne planera à 1,75 GHz mais peut passer à 1,9 GHz. Nous souhaitons qu'AMD ne fasse pas de distinction entre un jeu et une horloge boost maximale, car cela est tout simplement trop déroutant pour la majorité des consommateurs.



Les deux cartes NAVI sont équipées de mémoire GDDR6, ce qui signifie que HBM2 n'est plus utilisé contrairement à ce que vous avez vu avec Vega 56/64, un choix intelligent car la mémoire HBM2 est difficile à assembler sur le substrat de la matrice (beaucoup de problèmes de rendement là-bas) et cela le rend très cher, en plus d'être un type de mémoire coûteux à acheter. Ce qu'AMD a bien fait, c'est qu'ils ont opté pour cette mémoire graphique GDDR6 de 8 Go à 14 Gbit/s, ce qui est une mémoire graphique agréable et rapide à la bonne taille de volume.







AORUS Radeon RX 5700 XT 8G



Rencontrez la version AORUS de la Radeon RX 5700 XT, avec un design de 2,7 emplacements. La carte a été équipée d'un double BIOS, d'un mode silencieux et d'un mode de performance à des niveaux acoustiques plus normalisés. Gigabyte a vraiment repoussé les limites avec la carte, car ce mode de performance permet une horloge boost vers 2010 MHz. Jusqu'à 6 écrans sont pris en charge car la carte est dotée de DisplayPort x3 et HDMI x3.



Il dispose d'un mode double BIOS qui vous permet une option silencieuse et performante, mais même le mode performance est désormais très tolérable en acoustique grâce au refroidisseur plus grand. La carte dispose de 8 Go de mémoire GDDR6 fonctionnant à 14 Gbit/s avec une interface de bus 256 bits, offrant une bande passante de 448 Go/s, que la mémoire GDDR6 n'a pas été modifiée, les circuits intégrés sont stockés à 14 GHz (fréquence d'horloge effective) mais peut être remonté. Nous verrons cela dans notre segment de peaufinage de cet article.



La carte propose trois ports HDMI 2.0b et trois DisplayPorts v1.4. Comme mentionné dans le paragraphe d'introduction, la carte utilise RVB ou LED, désactivée par défaut mais configurable avec RGB Fusion 2.0 de Gigabyte. Une bonne chose que j'aime mentionner, si vous achetez cette carte, enregistrez-la et vous aurez droit à une garantie de 4 ans. Nous commencerons par un aperçu du produit dans la séance photo, mais jetons un coup d'œil rapide après quoi nous nous dirigeons ensuite vers l'examen.



