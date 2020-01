GIGABYTE dévoile les cartes mères MU71-SU0 et MD71-HB0 Xeon pour les professionnels.







En dehors de la pléthore d'annonces liées à AMD récemment, GIGABYTE a annoncé une paire de cartes mères Intel pour ses utilisateurs de stations de travail et de serveurs. Le GIGABYTE MU71-SU0 est conçu pour la famille de processeurs Intel Xeon W-3200 et est basé sur le chipset à prise unique C621. L'autre modèle est le GIGABYTE MD71-HB0, qui est à double socket sur le chipset C622 et prend en charge la pile de produits de processeur évolutif Xeon d'Intel.

MU71-SU0



À partir du GIGABYTE MU71-SU0, le modèle Intel C621 à socket unique dispose de nombreuses fonctionnalités de station de travail conçues pour être utilisées avec les processeurs Xeon W-3200 d'Intel, qui vont des modèles à 8 cœurs jusqu'aux options à 28 cœurs. Le chipset Intel C621 flexible bénéficie de la prise en charge d'AVX-512, de l'utilitaire de clé RAID VROC d'Intel, et en particulier avec le MU71-SU0, il dispose d'un contrôleur de gestion à distance ASPEED AST2500.







La GIGABYTE MU71-SUO dispose de six emplacements PCIe 3.0 x16 pleine longueur qui fonctionnent à x8 / x16 / x8 / x16 / x8 / x16, avec un demi-emplacement PCIe 3.0 verrouillé sur x4. Cela comprend également un seul emplacement PCIe 3.0 x4 M.2, avec deux connecteurs Slim SAS fournissant huit ports STA avec prise en charge des matrices RAID 0, 1, 5 et 10. Il y a huit emplacements de mémoire qui prennent en charge les RDIMM de 64 Go et les LRDIMM de 128 Go, avec une vitesse maximale de DDR4-2933 en mode canal hexagonal et jusqu'à 2 To avec les processeurs Xeon-W 'M' à mémoire élevée.



Sur le site Web, GIGABYTE déclare que la carte prend en charge les modules Intel Optane DCPMM, mais Intel nous a dit que le Xeon W-3200 ne le prend pas en charge, nous examinons donc la question. Le panneau arrière utilise deux contrôleurs Gigabit Ethernet Intel I210-AT, un port Ethernet supplémentaire dédié à la gestion à distance, avec quatre ports USB 3.1 de type G1, un D-Sub utilisé par l'IPMI, un port série.

MD71-HB0



Passant au deuxième des nouveaux mobos professionnels de GIGABYTE, le MD71-HB0, ce modèle de serveur à double socket est conçu pour être utilisé avec la famille de processeurs évolutifs Xeon d'Intel et offre un ensemble de fonctionnalités plus haut de gamme que son homologue à socket unique. Le GIGABYTE MD71-HB0 partage une matrice de logements PCIe similaire, qui prend en charge x16/x16/x16/x8/x16/x8/x16, avec cinq logements pleine longueur et deux demi-longueur. Les options de stockage incluent deux emplacements PCIe 3.0 x4 M.2, avec trois emplacements SlimSAS qui prennent en charge jusqu'à douze ports SATA avec les options RAID habituelles.







Son ensemble de fonctionnalités comprend douze emplacements de mémoire, avec prise en charge des modules RDIMM 64 Go et des modules LDRIMM 128 Go à des vitesses allant jusqu'à DDR4-2933. Comme avec les autres chipsets C622 et C621, ce modèle utilise des configurations de mémoire de canal hexadécimal. Sur le panneau arrière se trouve un contrôleur Intel X557-AT2 10 GbE à deux ports, avec deux autres ports Intel Gigabit Ethernet, avec deux ports USB 3.1 G1 Type A, et une sortie vidéo D-sub pour l'interface IPMI ASPEED AST2500.



Les deux modèles présentent des conceptions similaires avec un PCB bleu, des emplacements de mémoire bleus et des emplacements PCIe standard non renforcés. GIGABYTE n'a pas encore partagé de prix ou de disponibilité, mais il est prévu que les GIGABYTE MD71-HB0 et MU71-SU0 fassent partie des autres offres de serveurs de GIGABYTE.



