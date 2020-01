TECHPOWERUP nous propose le test d'un nouveau casque Gamers : L'HyperX Cloud Alpha S.



L'HyperX Cloud Alpha, sorti en 2017, a été un énorme succès. Grâce à sa grande qualité de son et de microphone, son excellent confort de port et son prix raisonnable de 100 $, c'était un choix incontournable pour quiconque après le meilleur casque de jeu analogique 100 $ pouvait acheter. HyperX l'a également intelligemment promu à travers divers tournois eSports et mentions de célébrités, ce qui a encore accru sa reconnaissance et sa popularité. Fort de ce succès, la société a récemment publié l'HyperX Cloud Alpha S., un peu plus cher.







Si vous connaissez la nomenclature des produits HyperX, vous savez déjà que le "S" dans "Alpha S" signifie que le casque est équipé d'une carte son USB. Il y a d'autres changements notables: le jeu de couleurs est passé du noir et rouge au noir et bleu, il y a maintenant un mécanisme physique pour contrôler soi-disant la quantité de basses, et la carte son USB fournie introduit la prise en charge du son surround 7.1 avec quelques autres fonctions intéressantes.



Voici la fiche technique :







Tout cela a-t-il entraîné un autre succès fracassant pour HyperX ?



