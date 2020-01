Les GPU Ampère de nouvelle génération de NVIDIA seront 50% plus rapides que Turing à la moitié de la puissance.



À l'approche de la sortie des GPU Ampere de NVIDIA, dont le lancement est prévu au second semestre de cette année, de nouvelles rumeurs et informations sur les prochaines cartes graphiques apparaissent. Aujourd'hui, selon le dernier rapport du Taipei Times, la prochaine génération de cartes graphiques NVIDIA basées sur l'architecture "Ampère" aurait jusqu'à 50% de performances en plus par rapport aux générations précédentes de GPU Turing, tout en utilisant la moitié des consommation d'énergie.







Construit à l'aide du nœud de fabrication de 7 nm de TSMC, Ampere est en passe d'être le nouveau roi parmi tous les futurs GPU. L'augmentation supposée des performances de 50% n'est pas impossible, en raison des fonctionnalités et des améliorations apportées par le nouveau nœud de fabrication à 7 nm.



Si vous utilisez uniquement la densité, NVIDIA peut extraire au moins 50% de performances supplémentaires grâce à l'utilisation d'un nœud plus petit. Cependant, les performances devraient encore augmenter car Ampère apportera également une nouvelle architecture.



En combinant un nouveau nœud de fabrication et une nouvelle microarchitecture, Ampère réduira de moitié la consommation d'énergie, ce qui en fait une solution GPU très efficace. Nous ne savons toujours pas si les performances augmenteront principalement pour les applications de lancer de rayons, ou NVIDIA mettra-t-il l'accent sur les performances graphiques générales.



TAIPEITIMES