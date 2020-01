ZOTAC propose un Mini PC à base d'AMD.

ZOTAC nous propose un Mini PC à base d'AMD.



Zotac mettra à jour sa gamme de PC compacts Zbox qu'elle livrera cette année. La société présente des modèles nano Zbox avec des processeurs AMD Ryzen et des E-PC Magnus avec des cartes vidéo Nvidia GeForce RTX Super.



Le MA621 est un petit ordinateur qui ressemble beaucoup à un Intel NUC, tandis que le CA621 est un modèle allongé légèrement plus grand avec une ventilation dans le cas qui rend possible le refroidissement passif (l'ordinateur n'a pas de ventilateur). Les processeurs sont nouveaux: ce sont les premiers mini-PC ZBOX nano de Zotac équipés de puces AMD Ryzen.











Sous le capot, les ZBOX MA621 nano et ZBOX CA621 sont dotés de processeurs double cœur AMD Ryzen 3 3200U de 15 watts avec carte graphique Radeon 3. La série E Zotac Magnus des systèmes Zbox reçoit une mise à jour sous la forme de cartes GeForce RTX Super.



Il s'agit du Magnus EC72070S avec Core i7 hexacore et RTX 2070 Super et du EC52060S avec Core i5 quadcore et RTX 2060 Super. Les deux systèmes peuvent être équipés d'un maximum de 64 Go ddr4 et ils ont six ports usb 3.1 gen2 de type c. L'EN92080V de 62,2 mm de haut apparaît également, avec un RTX 2080 en combinaison avec un octocore Core i9 de 45W.



Une nouvelle série de mini-PC sort pour les créateurs : la gamme Inspire Studio. Ces ordinateurs sont finis en blanc et Zotac leur fournit des cartes RTX Super et des octacores Core i7 avec 65W tdp. Ils contiennent également jusqu'à 32 Go de DDR4, des SSD NVME m2 de 512 Go en combinaison avec un disque dur de 2 To, une prise en charge Wi-Fi 6 et deux ports Ethernet.



Pas de date ni de prix pour le moment.



