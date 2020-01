Samsung étend son portefeuille informatique avec le Galaxy Book Flex Alpha.



Samsung Electronics Co., Ltd.a présenté aujourd'hui le Galaxy Book Flex α (alpha), une nouvelle variante du Galaxy Book Flex qui offre une batterie longue durée, un écran QLED immersif et des fonctionnalités de conception exquises à un prix compétitif. Les consommateurs d'aujourd'hui s'efforcent constamment de mélanger leur vie personnelle et professionnelle - et tout le reste. Le Galaxy Book Flex α est le dernier opus de la nouvelle gamme d'appareils Samsung Galaxy Computing, qui combine la productivité et l'expérience premium d'un ordinateur portable avec la mobilité et la flexibilité d'un smartphone.



"Nous avons tous des routines différentes, et nous avons besoin d'une technologie qui fonctionne comme nous le faisons, et avec notre nouvelle gamme Galaxy Computing, nous donnons aux consommateurs la possibilité de choisir un PC qui répond à leurs besoins uniques", a déclaré Alanna Cotton, vice-présidente principale. Président et directeur général de Samsung Electronics America. "Le Galaxy Book Flex α est une nouvelle variante remarquable de la gamme Galaxy Computing, offrant bon nombre des meilleures fonctionnalités de conception, de matériel et d'affichage à un prix abordable."











Avec le brillant écran QLED et le cadre ultra-mince du Galaxy Book Flex α, vous obtenez l'étalon-or des téléviseurs directement sur votre ordinateur portable, afin que chaque expérience de visionnement soit vivante et réaliste. Capable de produire plus d'un milliard de couleurs, QLED rend la diffusion de votre contenu préféré plus immersive que jamais. L'élégant PC 2 en 1 offre également un affichage super lumineux avec une capacité maximale de 600 nit pour que vous puissiez profiter du volume de couleurs à 100% de l'écran et d'une image vibrante dans n'importe quel éclairage.



Le Galaxy Book α offre un support Active Pen pour les jours où la productivité doit être élevée et où le multitâche est impératif. Pour maintenir ce niveau d'efficacité, le Galaxy Book α propose une batterie de 17,5 heures, vous n'avez donc pas à établir votre horaire quotidien en fonction de la disponibilité des prises. Lorsque la charge devient une nécessité, sa fonction de charge rapide vous permet de recharger votre batterie à la rigueur lorsque vous avez un endroit où aller.



Complémentaire du Galaxy Book Flex récemment dévoilé, le Galaxy Book Flex α est un PC 2-en-1 mince et léger, pesant 1,19 kg, le rendant suffisamment portable pour prendre en charge les projets de la vie où que vous alliez. D'une épaisseur de seulement 13,9 mm, le Galaxy Book Flex α peut facilement être inséré dans n'importe quel sac, tout en laissant de la place pour tout ce dont vous avez besoin pour passer la journée. Doté de bords tranchants coupés au diamant et d'un cadre en aluminium net et durable, ce PC est conçu pour résister à l'usure typique tout en conservant son aspect esthétique.



Sous le capot, le Galaxy Book Flex α dispose d'un matériel supérieur, y compris un processeur Intel Core de 10e génération, ce qui signifie aucun décalage, juste une diffusion et une création fluides. Ses informations d'identification biométriques intégrées vous garantissent la tranquillité d'esprit, quelle que soit la distance qui vous sépare de la maison.



Disponibilité



Le Galaxy Book Flex α sera disponible en Royal Silver aux États-Unis au premier semestre 2020, à partir de 829,99 $.



TECHPOWERUP