BIOSTAR taquine la carte mère Intel Z490 avant le CES 2020 ?



BIOSTAR a laissé de côté une bande-annonce pour une nouvelle carte mère, qui contient apparemment une amélioration de la conception RVB de l'entreprise sur les dissipateurs thermiques entourant la zone du processeur. Bien que cela puisse être simplement une nouvelle annonce de produit pour une gamme de cartes mères déjà existante, nous savons très bien qu'Intel se prépare pour l'annonce de leur famille de processeurs Comet Lake-S, qui ont déjà été largement abordés dans cette publication. Il est logique que les sociétés de cartes mères, qui sont certainement déjà au courant des nouvelles spécifications de la plate-forme Intel, commencent à taquiner les nouvelles fonctionnalités qu'elles proposent pour accompagner une nouvelle génération de cartes mères.







La famille Comet Lake-S d'Intel présentera aux constructeurs le nouveau socket Intel LGA 1200 (certaines choses ne changent jamais). Les nouveaux processeurs de la série 10000 devraient voir une autre bosse de base dans la gamme, avec le processeur Core I9-10900K haut de gamme arborant un TDP de 125 W signalé dans sa conception à 10 cœurs et à 20 threads.



Compte tenu du nombre de fuites et d'informations supplémentaires qui ont récemment été révélées concernant le dernier lancement de processeur d'Intel, il semble plausible que la société se prépare à une annonce, et en tant que tel, les fabricants de cartes mères fléchissent également leurs muscles marketing pour entrer dans le première vague de ventes.



VIDEOCARDZ