Le mini PC Frost Canyon NUC 10 d'Intel est désormais disponible.



La dernière série de mini PC NUC (Next Unit of Computing) d'Intel, basée sur la 10e génération de processeurs Intel "Core", est désormais disponible à l'achat. Surnommée Frost Canyon, cette série NUC comprend à sa base des processeurs Intel Comet Lake de 10e génération. Toutes les configurations disponibles sont basées sur le processeur Intel Core i7-10710U, Intel i219-V Gigabit Lan, Bluetooth 5.0 et le module réseau Intel WiFi 6 AX200. Les configurations varient en fonction de la quantité de RAM et de stockage préinstallés et de l'option de tout ce que vous voulez que le système d'exploitation soit préinstallé ou non.







Le NUC 10 prend en charge jusqu'à 64 Go de mémoire DDR4, tandis que les options de stockage incluent de l'espace pour un SSD/HDD 2,5 pouces dans des variantes plus petites ou deux disques SSD/HDD 2,5 pouces dans des variantes plus hautes, avec un emplacement SSD NVMe M.2 disponible en les deux versions.



Le prix commence à 679 $ pour les modèles de base, tandis que les configurations haut de gamme coûtent plus de 1 295 $. De plus, il convient de souligner que tous les CPU à l'intérieur du nouveau NUC sont configurés pour fonctionner à 25 W de TPD, quel que soit le modèle. Cela se traduira par des performances supérieures par rapport aux versions 15 W des processeurs trouvés dans la plupart des solutions d'ordinateurs portables.



TOM'S HARDWARE