SHARKOON nous propose un accessoire pour les casques Gamers : Le X-REST Alu.



Avec le X-Rest ALU, les casques audio trouveront leur place idéale sur n’importe quel bureau. Ce fin support pour casque fait en aluminium aidera à garder votre bureau propre et organisé tout en restant au second plan et en mettant le casque audio en valeur.











Design minimaliste



Le X-Rest ALU aide à éviter le désordre sur le bureau et, avec son design discret, il laisse le casque audio dans les feux de la rampe. Il complètera toute sorte de setup sans prendre de place. Avec ses contours droits, le support de casque a un design particulièrement propice au gain de place tout en restant stable.



Sûr et antidérapant



Les pieds en silicone du X-Rest ALU lui confèrent une grande stabilité sur toute surface plane. Le casque repose sur le support tandis que son pad en silicone et ses extrémités relevées garantissent une prise sûre du casque et qu’il ne glisse pas.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



SHARKOON