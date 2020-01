ZOWIE annonce le nouveau moniteur esports XL2746S et la technologie DyAc +.







ZOWIE, la division de jeu de BenQ, annonce le nouveau moniteur de jeu eSports XL2746S doté de la nouvelle technologie DyAc +, une optimisation de panneau qui aide les joueurs dans les jeux de tir de premier joueur à atteindre un meilleur objectif. Le ZOWIE XL2746S dispose d'un taux de rafraîchissement natif de 240 Hz pour offrir l'expérience visuelle de jeu la plus fluide et la plus claire, parfaite pour les athlètes esports professionnels exigeants avec un cap FPS élevé. Le ZOWIE XL2746S est un moniteur de jeu 27 pouces Full HD (1080p) doté d'un panneau d'affichage TN avec un temps de réponse de 0,5 ms et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Le moniteur de jeu prend en charge la technologie Adaptive-Sync ou FreeSync.







Le ZOWIE XL2746S est livré avec des fonctionnalités de jeu, y compris Black eQualizer qui augmente la visibilité dans les scènes sombres qui aident l'utilisateur à repérer les ennemis cachés. Le moniteur dispose également de 20 niveaux de paramètres de vibrance des couleurs pour une meilleure optimisation visuelle du jeu. Le XL2746S est également livré avec un support ergonomique qui permet aux utilisateurs d'incliner et d'ajuster la hauteur avec un seul doigt pour obtenir facilement l'angle de vue préféré.



Le XL2746S comprend également le bouclier amovible emblématique de ZOWIE qui aide les joueurs à se concentrer sur le jeu. Le moniteur est également doté du commutateur S permettant aux utilisateurs d'enregistrer et de transférer trois profils avec une conception sans pilote que les utilisateurs peuvent changer avec d'autres moniteurs de jeu ZOWIE XL pris en charge.







Technologie DyAc +



DyAc + rend les actions vigoureuses dans le jeu telles que la pulvérisation moins de flou. Cela permet aux joueurs de voir plus clairement la position du réticule et des points d'impact, ce qui peut aider à contrôler le recul. DyAc + est basé sur cette même technologie et, grâce à l'optimisation des panneaux, offre aux joueurs une option différente pour des actions telles que le contrôle des pulvérisations.



Voici une comparaison de modèles :







Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



ZOWIE/BENQ