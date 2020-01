Core i9-10900K jusqu'à 30% plus rapide que le i9-9900K !



Le prochain processeur de bureau Core i9-10900K d'Intel est jusqu'à 30% plus rapide que le Core i9-9900K selon la société, qui a publié une diapositive d'orientation sur les performances qui a été divulguée sur le Web. Basé sur le silicium "Comet Lake-S" 14 nm et conçu pour la nouvelle plate-forme LGA1200 (cartes mères chipset Intel série 400) ; le i9-10900K est un processeur 10 cœurs/20 threads qui exploite une marge de sécurité TDP accrue de 125 W pour maintenir des vitesses d'horloge plus élevées que la 9ème génération "Coffee Lake Refresh", tout en offrant une augmentation de 25% du traitement musculaire par rapport au i9 -9900K, grâce aux deux cœurs CPU supplémentaires.







Dans sa diapositive d'orientation sur les performances, Intel montre que le i9-10900K obtient 30% de plus que le i9-9900K dans SPECint_rate_base2006_IC16.0. Il y a également une augmentation de 25% des performances en virgule flottante, dans SPECfp_rate_base2006_IC16.0, qui correspond grosso modo au nombre de cœurs supplémentaire, car ces deux tests sont multithreads.



D'autres résultats notables incluent un gain de 26% dans Cinebench R15 et de 10% dans SYSMark 2014 SE. Dans les tests qui ne s'adaptent pas aux cœurs, Intel semble s'appuyer entièrement sur l'augmentation des vitesses d'horloge et l'amélioration de l'algorithme de boosting pour obtenir des gains de performances dans les pourcentages à un chiffre bas à moyen. Intel présente une nouvelle technologie d'amplification de la vitesse d'horloge appelée Thermal Velocity Boost, qui peut composer des vitesses d'horloge du i9-10900K jusqu'à 5,30 GHz.



TOM'S HARDWARE