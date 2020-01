Le PDG d'AMD dévoilera la microarchitecture «Zen 3» au CES 2020.



Un éminent journal taïwanais a rapporté qu'AMD dévoilerait officiellement sa micro-architecture de processeur de nouvelle génération «Zen 3» au CES international 2020. Le PDG de la société, le Dr Lisa Su, dirigera une adresse révélant trois produits clés du segment des clients sous la nouvelle famille de processeurs Ryzen de 4e génération, et la famille de processeurs d'entreprise EPYC de 3e génération basée sur le MCM «Milan» qui succède à «Rome». AMD souhaite développer une version HEDT de «Milan» pour la famille Ryzen Threadripper de 4e génération, baptisée «Genesis Peak».











La majeure partie du segment de clientèle sera traitée par deux développements distincts, "Vermeer" et "Renoir". Le processeur "Vermeer" est un MCM client-bureau qui succède à "Matisse" et implémentera des chips "Zen 3". «Renoir», d'autre part, devrait être un APU monolithique qui combine des cœurs de processeur «Zen 2» avec un iGPU basé sur l'architecture graphique «Vega», avec des moteurs d'affichage et multimédia mis à jour de «Navi». Le fil conducteur entre «Milan», «Genesis Peak» et «Vermeer» est le chipset «Zen 3», qu'AMD s'appuiera sur le nouveau processus de fabrication de silicium EUV 7 nm au TSMC. AMD a déclaré que "Zen 3" connaîtra une augmentation de l'IPC en ligne avec une nouvelle microarchitecture.



TWITTER RETIREDENGINEER