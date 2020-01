Les clients de Windows 7 ESU continueront d'obtenir des mises à jour de sécurité.



Aujourd'hui, Microsoft a confirmé que les clients du programme ESU (Windows 7 Extended Security Updates) recevront toujours des mises à jour de sécurité, même lorsque le système d'exploitation arrivera en fin de vie. Sur une page FAQ, Microsoft répond que «Windows 7 ESU inclut des mises à jour de sécurité pour les problèmes critiques et importants tels que définis par Microsoft Security Response Center (MSRC) pour un maximum de trois ans après le 14 janvier 2020. Après le 14 janvier 2020, si votre Le PC exécute Windows 7 et vous n'avez pas acheté de mises à jour de sécurité étendues, l'ordinateur ne recevra plus de mises à jour de sécurité. "







Cela confirme l'intention de Microsoft de prendre en charge certains clients qui ne sont pas en mesure de passer à des versions de système d'exploitation plus modernes comme Windows 10, vraisemblablement des clients qui peuvent se permettre de payer pour une sécurité accrue sur leurs machines.



Plus d'informations peuvent être trouvées sur le site Web de Microsoft pour Security Essentials et FAQ sur ESU pour Windows 7.



TOM'S HARDWARE