Notre confrère LesNumeriques vous propose son comparatif de processeurs pour bien commencer la nouvelle année :

Le processeur est le cerveau d'un ordinateur. Plus il est rapide, plus vite sont traitées les données. Alors, AMD ou Intel ? Mono, dual, tri, quad ou octo-core ? Que choisir en fonction de son utilisation (jeux, bureautique, vidéo…) ?

AMD et Intel proposent une gamme assez large, mais force est de constater qu'Intel est un peu seul sur le segment "performance". Pour autant, AMD ne propose pas des processeurs au rabais et se bagarre un peu plus sur le rapport performance / prix sur l'entrée et le milieu de gamme. La course à la fréquence et au nombre de cœurs était très en vogue il y a quelques années, mais elle est désormais moins d'actualité. Pour gagner en performance, les deux protagonistes améliorent et optimisent surtout le fonctionnement interne des processeurs, c'est-à-dire leur architecture. Parallèlement aux performances, AMD comme Intel travaillent à réduire la consommation électrique des CPU qui, entre deux générations, sont moins énergivores tout en étant plus rapides.

Accédez au comparatif