Notre confrère LesNumeriques vous propose son comparatif de cartes graphiques pour bien commencer la nouvelle année :

La carte graphique est l'élément essentiel pour afficher les jeux 3D de manière fluide. Mais choisir le bon modèle est souvent difficile : performances 3D, consommation et bruit… quelle carte réunit au mieux ces différents critères ?

AMD et Nvidia se partagent le marché. La bataille a lieu à plusieurs niveaux avec, en premier lieu, les performances dans les jeux. À chaque génération, la fréquence et le nombre d'unités de traitement des puces augmentent parallèlement à diverses optimisations d'architecture. Pour autant, ces cartes graphiques de plus en plus rapides ne consomment pas plus d'énergie. La course au rapport performances/watts est un enjeu dont bénéficie le consommateur. En effet, moins d'énergie consommée, c'est bien entendu moins d'électricité à payer, mais surtout moins de calories dégagées, donc des cartes moins bruyantes. La montée de la puissance graphique est nécessaire avec la démocratisation de la 4K. Jouer en UHD à une cadence d'images et un niveau de détails élevés nécessite une puissance particulièrement importante...

