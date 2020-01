TECHPOWERUP nous propose le test de la : Cooler Master MM711.



Fondée en 1992, Cooler Master est une entreprise de matériel informatique basée à Taiwan. Leur nouvelle version de souris, le MM711, est essentiellement le MM710, mais avec un éclairage RVB supplémentaire. Tout comme le MM710, le MM711 présente une forme ambidextre, une coque en nid d'abeille légère, le capteur optique PMW3389 de PixArt (capable jusqu'à 16000 CPI), un câble particulièrement flexible, des commutateurs de bouton principal Omron (évalués à 20 millions de clics) et un logiciel complet personnalisation. Le MM711 est disponible en noir mat, blanc mat, noir brillant et blanc brillant et variantes de revêtement.







TECHPOWERUP