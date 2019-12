AMD Ryzen Threadripper 3980X est un monstre à 48 cœurs pour quand 64 cœurs sont trop nombreux, 32 trop peu.



Dans le dossier de presse de son lancement de la 3e génération de Ryzen Threadripper 3970X/3960X, AMD a dévoilé sa pièce phare HEDT pour la plate-forme TRX40, la Ryzen Threadripper 3990X, avec une date de lancement en 2020. Il n'est donc pas surprenant que l'écart de nombre de cœurs entre le 3970X et le 3990X ait une référence au milieu - le 3980X. Ce SKU aurait fait surface dans le code CPU-Z 1.91. Le 3980X est une monstruosité 48 cœurs/96 threads lorsque 64 cœurs sont trop nombreux et 32 trop peu.







Comme le 3990X, le 3980X sera probablement construit avec huit CCD "Zen 2" (chipsets) pour une utilisation optimale de la bande passante IFOP et une propagation de la chaleur. Chaque CCD sera probablement configuré avec 6 cœurs (3 par CCX), ajoutant jusqu'à 48 cœurs sur le package. Tout comme le 3990X, les vitesses d'horloge du 3980X restent confidentielles. AMD devrait lancer les deux en 2020, avec une compatibilité avec les cartes mères de chipset AMD TRX40 existantes. La société pourrait viser un prix inférieur à 3 000 $ pour rendre le Xeon W-3175X obsolète à la fois en termes de performances et de valeur.



NEWS.MYDRIVERS