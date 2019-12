Présentation de la gamme et des spécifications Intel «Core Comet Lake» de 10e génération.



Avant une éventuelle révélation en marge du CES, suivie d'un lancement de produit au début du deuxième trimestre de 2020, les diapositives de la société détaillant les processeurs de bureau Core 10e génération d'Intel dans le package LGA1200, baptisé "Comet Lake-S", ont été divulguées sur le Web avec la permission d'Informatica Cero.



Ils confirment que HyperThreading jouera un rôle clé, Intel le permettant dans toute la gamme. La série Core i9 à sommet de gamme sera à 10 cœurs/20 threads avec 20 Mo de cache L3. La série Core i7 sera à 8 cœurs/16 threads, avec 16 Mo de cache L3. La très importante série Core i5 sera à 6 cœurs/12 threads, équipée de 12 Mo de cache L3. La série Core i3 comprendra deux sous-niveaux : la série i3-103xx avec 4 cœurs/8 threads et 8 Mo de cache L3; et série i3-101xx à 4 cœurs/8 threads avec 6 Mo de cache L3.







Les puces Core i7 et Core i9 "Comet Lake" offriront une prise en charge native de la DDR4-2933 double canal, tandis que les Core i5 et Core i3 se contenteront de la prise en charge native de la DDR4-2667 (overclocking mémoire possible). Outre le nombre de cœurs/threads et l'augmentation de la taille du cache, Intel augmentera la vitesse d'horloge de 300 MHz par SKU (par rapport à son prédécesseur de 9e génération) et introduira Turbo Boost Max 3.0, qui a été exclusif à son Processeurs HEDT.



L'introduction de Turbo Boost Max 3.0 pourrait également apporter une capacité de cœur préféré moderne (au profit de Windows 10 1909 et versions ultérieures). Le Turbo Boost classique est également disponible. Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité mystérieuse appelée "Thermal Velocity Boost", avec son propre ensemble de vitesses d'horloge en fonction de la charge du noyau/fil. Les puces pourraient également comporter une prise en charge de l'état d'alimentation Modern Standby C10 (d'abord sur la plate-forme de bureau). Intel aurait également ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités d'overclocking du cœur et de la mémoire sur les K-SKU.











Construite sur un nœud de fabrication en silicium de 14 nm et dotée du même IPC que «Skylake», la série Core «Comet Lake» de 10e génération s'appuiera sur une gestion agressive de l'alimentation pour maintenir un indice TDP de 65 W pour la plupart des références, mais le processeur virtuel d'Intel barrière pour 95 W car le nombre TDP pour les SKU K déverrouillés se termine avec la génération 10 (le i9-9900KS le casse déjà).



Les SKU Core K de 10e génération ont une cote TDP de 125 W torride non seulement pour les i9-10900K à 10 cœurs et les i7-10700K à 8 cœurs, mais aussi pour les i5-10600K à 6 cœurs. Le tableau ci-dessus détaille les différents SKU que nous pourrions distinguer des captures d'écran de diapositives de faible qualité d'image.



VIDEOCARDZ