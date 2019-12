Intel annonce des solutions de refroidissement avancées pour les ordinateurs portables Project Athena.



Selon des sources de DigiTimes, Intel annoncera ses solutions de refroidissement avancées pour le projet d'ordinateurs portables légers et légers Athena, au CES 2020. En poussant le projet Athena pour être la meilleure de toutes les options d'ordinateurs portables, Intel veut donner aux utilisateurs la possibilité de faire fonctionner leurs ordinateurs portables encore plus froid que jamais avec une nouvelle solution thermique qui permettrait soi-disant de 25 à 30% supplémentaires d'espace de refroidissement. Le nouveau module de refroidissement combinera deux ingrédients pour compenser une solution de refroidissement puissante - les chambres à vapeur et les feuilles de graphite.







Habituellement, les modules de refroidissement à l'intérieur des ordinateurs portables sont placés entre le clavier et la coque inférieure de l'ordinateur portable, où ils ne peuvent utiliser qu'un petit espace, de sorte que la gestion thermique est devenue difficile.



En revanche, la conception d'Intel combine la chambre à vapeur avec des feuilles de graphite pour créer une plus grande surface pour la dissipation thermique. La chambre à vapeur remplacera tous les modules actuels et se connectera à des feuilles de graphite placées derrière l'écran de l'ordinateur portable, où beaucoup d'espace est disponible. La connexion de la chambre de vapeur à la feuille de graphite est une charnière pour ordinateur portable, où une solution de refroidissement en graphite passerait à travers.



Cela suggère une refonte complète des charnières pour ordinateur portable, nous pouvons donc nous attendre à y voir également des solutions créatives. De plus, cette conception permettra aux fabricants de fabriquer des ordinateurs portables sans ventilateur qui utilisent des modèles de processeur à faible puissance, et nous pouvons nous attendre à voir des conceptions d'ordinateurs portables encore plus minces que jamais.



DIGITIMES