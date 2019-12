L'AMD Radeon RX 5600 XT comprend 2 304 processeurs de flux.



La prochaine carte graphique Radeon RX 5600 XT d'AMD présente le même nombre exact de processeurs de flux que la RX 5700 à 350 Dollars, selon une fiche technique divulguée d'une carte graphique Challenger D ASRock RX 5600 XT. Avec un nombre de processeurs de flux de 2 304, il est sûr de supposer que la RX 5600 XT est basé sur le même silicium "Navi 10" de 7 nm que la série RX 5700.



Ce qui distingue la RX 5600 XT du RX 5700, outre des vitesses d'horloge plus faibles, c'est le sous-système de mémoire, qui est sévèrement réduit. La Radeon RX 5600 XT sera équipée de 6 Go de mémoire GDDR6 sur une interface mémoire large de 192 bits. De plus, la mémoire tourne à 12 Gbps, contre 14 Gbps sur la série RX 5700.











Avec ces spécifications, le RX 5600 XT dispose de 288 Go/s de bande passante mémoire, à l'instar de la GeForce GTX 1660 Ti de NVIDIA. En revanche, avec 8 Go de GDDR6 256 bits fonctionnant à 14 Gbit/s, la RX 5700 bénéficie de 448 Go/s. La fiche technique suggère qu'AMD a également légèrement réduit les vitesses d'horloge du moteur (horloges GPU), avec un boost allant jusqu'à 1620 MHz, jusqu'à 1460 MHz pour les jeux et une base de 1235 MHz.



Avec ces spécifications, il est fort probable que le RX 5600 XT surpasse le GTX 1660 Ti et se rapproche du RTX 2060. Tout se résume à la tarification. Le RX 5500 XT est une alternative décente de la série GTX 1650 avec un prix tiède grâce à la gestion agressive de la pile de produits de NVIDIA en amenant ses partenaires à baisser les prix des GTX 1660 et GTX 1660 Super.



Il serait intéressant de voir si AMD peut déjouer NVIDIA sur le marché des moins de 300 Dollars.



VIDEOCARDZ