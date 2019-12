Transcend annonce la clé USB JetFlash 910 haute endurance.



Transcend Information Inc. (Transcend), un important fabricant de produits de stockage et multimédias, est fier de présenter la JetFlash 910, une clé USB qui redéfinit le marché, qui offre des performances et une endurance incroyables dans un format USB compact. Le lecteur flash utilise la dernière technologie NAND 3D pour des vitesses de lecture et d'écriture allant jusqu'à 420 Mo/s et 400 Mo/s et un excellent niveau d'endurance de 3000 cycles P/E - l'équivalent du flash NLC MLC.



Avec des capacités allant jusqu'à 256 Go, le JetFlash 910 est idéal pour stocker un trésor de vidéos 4K et d'images haute résolution, les transférer en un éclair. Logé dans de l'aluminium léger avec une finition sablée pour une durabilité supplémentaire et un look élégant, le JetFlash 910 prend l'expérience de stockage USB à un tout nouveau niveau.



Avec une durée de vie 10 fois supérieure à celle d'un lecteur flash TLC standard, le JetFlash 910 offre une protection supérieure et persistante des données clés, ce qui en fait un excellent moyen de transport quotidien pour le travail et la vie.



Avoir une cote d'endurance élevée rend également le JetFlash 910 bien adapté aux applications gourmandes en écriture, telles que les caméras de tableau de bord ou les systèmes de surveillance. Le boîtier métallique en aluminium rend la clé USB moins sujette à l'usure, tout en la rehaussant d'une touche d'élégance supplémentaire.







Performances à l'état solide sous forme USB



Le JetFlash 910 de Transcend, équipé de l'interface USB 3.1 Gen 1, peut atteindre des taux de transfert ultra-rapides allant jusqu'à 420 Mo/s. Cela signifie que des fichiers aussi volumineux que 4 Go seront transférés en moins de 15 secondes. Le JetFlash 910 est pré-formaté au format de fichier FAT32 pour une compatibilité optimale et dans des capacités allant jusqu'à 256 Go, ce qui le rend idéal pour stocker de grandes quantités d'images haute résolution et de vidéos 4K ou 8K.



Logiciel et application Transcend Elite à valeur ajoutée



Transcend Elite est un progiciel de gestion de données avancé compatible avec Windows OS, macOS et Android. En téléchargement gratuit depuis le site officiel de Transcend, Transcend Elite propose des fonctions de sauvegarde et de restauration, de chiffrement des données et de sauvegarde dans le cloud.



Garantie



La clé USB JetFlash 910 de Transcend est offerte en capacités de 128 Go et 256 Go et bénéficie de la garantie limitée de cinq ans de Transcend.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TRANSCEND