EVGA lance officiellement la carte mère SR-3 DARK pour Xeon W-3175X.



Le DARK remonte. Non seulement se contentant de battre des records et de concurrencer le marché grand public, l'EVGA SR-3 DARK fusionne deux gammes de performances extrêmes de cartes mères EVGA pour apporter l'équilibre à la force avec des performances et une ingénierie exceptionnelles.



Doté du chipset Intel C622, de la prise en charge de la mémoire hexa-canal, de la conception d'alimentation 23 phases, du PCB 16 couches, des ports LAN double 10 GbE, d'un waterblock pour refroidir passivement ou activement le VRM du DARK, et bien plus encore, cette carte est remplie de tout et est toujours suffisamment compact pour tenir dans un facteur de forme E-ATX complet.



Avec l'EVGA SR-3 DARK, vous n'avez pas besoin de voir son identification pour savoir que la prochaine évolution des cartes mères X299 et Z390 DARK propose les dernières améliorations en termes de performances et de besoins des passionnés.















Principales caractéristiques :



- PCB 16 couches : Un PCBA E-ATX haute vitesse à 16 couches avec bord blindé plaqué or améliore la stabilité pour les charges lourdes, l'overclocking amélioré et la durabilité pour le matériel de refroidissement extrême d'aujourd'hui,

- PWM 24 phases très efficace : le SR-3 DARK dispose d'un VRM numérique 24 phases (18 VCore, 1 VSA, 1 VCCIO, 4 VDDR) pour la conception d'alimentation la plus propre et la plus stable pour vous assurer que vous êtes prêt pour le processeur 28 cœurs XEON W-3175X d'Intel,

- Contenu en or 300% plus élevé dans le socket CPU : Un volume plus élevé de métal précieux (300% or) utilisé dans le socket Narrow 30u crée une résistance de contact plus faible, ce qui se traduit par une meilleure alimentation,

- Port Intel sSATA vers Mini-SAS 6 Gb/s : L'Intel C622 PCH prend en charge 10 disques SATA 6 Gb/s, y compris 4 ports supplémentaires via un connecteur mini-SAS situé derrière les ports SATA. Le contrôleur prend également en charge NCQ, TRIM, la capacité de remplacement à chaud et les niveaux RAID 0/1/5/10,

- Commutateurs de désactivation PCIe: le SR-3 DARK propose des commutateurs de désactivation PCIe pour fermer rapidement les emplacements PCIe afin de dépanner ou de restaurer les ressources utilisées sans avoir à désinstaller physiquement le matériel,

- Commutateur de sélection du BIOS triple Basculez entre jusqu'à 3 ROM BIOS différentes pour l'overclocking, la mise en banc, l'utilisation 24/7, ou tout ce à quoi vous pouvez penser,

- Commutateur de mode lent SW: change le rapport CPU au rapport CPU minimum en temps réel à des fins de stabilité ou pour réduire l'utilisation de la chaleur/puissance entre de longues sessions de bancs,

- Connecteurs ProbeIT Connectez votre multimètre numérique à l'adaptateur ProbeIT inclus et surveillez toutes vos tensions en temps réel,

- Creative Core3D Audio : Creative 5.1 canaux audio avec amplificateurs de sortie - la norme de l'industrie pour la qualité audio,

- Bouton Safeboot : Appuyez sur ce bouton pour redémarrer le système et vous lancer dans le BIOS en toute sécurité, tout en conservant les mêmes paramètres que lorsque vous avez quitté le BIOS. Pratique pour les moments où la carte ne parvient pas à POST, mais vous n'avez qu'à apporter un ou deux changements pour le réparer !



