Selon les rumeurs, les processeurs K de niveau amateur Intel de la famille Comet Lake-S disposeraient d'un TDP 125 W.



Cette nouvelle ne devrait surprendre personne, à l'exception du fait qu'Intel signe apparemment un TDP de 125 W pour même ses processeurs déverrouillés de la série K pour leur famille Comet Lake-S de nouvelle génération. Le processeur Comet Lake 9900K actuel d'Intel dispose d'un TDP de "seulement" 95 W - par rapport aux 125 W supposés du 10900K), tandis que leur offre actuelle, le i9-9900KS, dispose d'un TDP de 127 W.



Rappelez-vous que le 10900K d'Intel devrait comporter 10 cœurs et 20 threads, deux cœurs supplémentaires que leur 9900K actuel - cela devrait expliquer l'augmentation du TDP, une nécessité mathématique étant donné qu'Intel ne peut compter que sur des améliorations marginales de son processus de fabrication à 14 nm en termes de fréquences et de consommation d'énergie. de ses processeurs.







Voici les spécifications (Selon les rumeurs) :







Une diapositive divulguée de momomo sur Twitter montre, si elle est réelle, que les futurs processeurs Intel (probablement i5-10600K, i7-10700K et i9-10900K) comporteront ce TDP de 125 W, tandis que d'autres lancements de cette famille se contenteront de le plus traditionnel 65 W TDP (intéressant de voir qu'Intel a des processeurs 10 cœurs avec 65 W TDP, les mêmes que leur 9900 actuel, malgré deux cœurs supplémentaires).







Une note de bas de page sur la diapositive divulguée montre que ces processeurs K peuvent être configurés pour un TDP de 95 W, mais cela entraînerait probablement un coût important pour la fréquence de fonctionnement. Intel semble apporter un coup de couteau à une fusillade (en termes de nombre de cœurs et de TDP) avec les processeurs AMD Ryzen 3000 et peut-être Ryzen 4000, si ceux-ci et les futures offres d'Intel coexistaient réellement sur le marché.



TWITTER (Momomo US)