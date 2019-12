ANANDTECH nous propose le test de la : ASUS ROG Zenith II Extreme TRX40.







À la suite de notre examen des processeurs AMD Ryzen Threadripper 3970X et 3960X, nous examinons le modèle phare d'accompagnement d'ASUS. L'ASUS ROG Zenith II Extreme est le successeur de la carte ASUS précédente génération X399, la Zenith Extreme originale, et est livré avec tous les avantages du chipset TRX40 d'AMD. Cela inclut PCIe 4.0, une implémentation USB 3.1 G2 puissante et la prise en charge de jusqu'à DDR4-4733 en quatre canaux sur huit emplacements de mémoire. Avec une alimentation en 16 phases pour le CPU et un écran couleur OLED LiveDash 1,77 '', le ROG Zenith II Extreme cherche à établir la norme pour les amateurs sur la nouvelle plate-forme de bureau haut de gamme d'AMD.



Toutes les cartes mères ne sont pas créées de la même manière et dans le même but, même sur le même chipset. Les meilleurs exemples de cela viennent de la façon dont un fournisseur commercialise ses modèles avec ASUS, capable de distinguer ses différents modèles, y compris le ASUS ROG Strix TRX40-E Gaming et le ASUS Prime TRX40-Pro plus professionnel. Avoir une identité de marque forte est bénéfique pour les utilisateurs.



Sur le dernier chipset TRX40 d'AMD, conçu pour les processeurs sTRX40 socket, y compris les AMD Ryzen Threadripper 3970X et 3960, ASUS a publié un total de trois nouveaux modèles pour que les utilisateurs puissent utiliser le nombre de cœurs et de threads élevé. Le plus notable des trois modèles est l'ASUS ROG Zenith II Extreme qui est le produit phare de la marque pour TRX40 avec beaucoup de cloches et de sifflets que vous associeriez à un modèle de haut niveau sur une plate-forme HEDT de haut niveau.



La seconde venue : ROG Zenith II Extreme



L'ASUS ROG Zenith II Extreme est la seconde venue du Zenith pour AMD avec la version précédente conçue pour le chipset X399; nous avons en fait examiné le modèle ASUS X399 ROG Zenith Extreme l'année dernière. Certaines améliorations majeures ont été apportées avec une grande utilisation de l'USB 3.1 G2 en raison d'une prise en charge native via le chipset TRX40, avec TRX40 poussant également PCIe 4.0 sur le chipset, comme X570 l'a fait avec le courant dominant. Sur le plan esthétique, ASUS a opté pour un design principalement noir, avec un gris gun-metal contrastant sur la zone du dissipateur de chaleur du chipset.



Intégrant une conception de couverture complète qui s'étire autour du panneau arrière et de la zone de logement PCIe, l'esthétique est propre et élégante, ce qui correspond très bien au statut phare de cette carte. L'ASUS ROG Zenith II Extreme possède des LED RVB intégrées avec un logo ROG illuminé sur le dissipateur thermique du chipset, RVB sur le couvercle du panneau arrière et une bande sur le dessous du PCB sur le côté droit. ASUS a également incorporé son panneau OLED couleur LiveDash 1,77 "qui peut afficher des GIF personnalisés ou être utilisé comme débogueur POST.







L'ensemble de fonctionnalités de base est conçu d'une solide présentation sur le front de la mise en réseau avec un contrôleur Ethernet 10 Gigabit Aquantia AQC107, avec des aides allant à un contrôleur Gigabit Intel I211-AT et une interface sans fil Intel AX200 Wi-Fi 6. Les autres fonctionnalités principales incluent trois emplacements PCIe 4.0 x4 M.2 à bord, chaque emplacement étant complété par un dissipateur thermique M.2, tandis que les utilisateurs peuvent ajouter deux autres emplacements PCIe 4.0 x4 M.2 via le module ROG DIMM.2 inclus.



Cela signifie que les utilisateurs peuvent installer jusqu'à cinq disques PCIe 4.0 x4 M.2 dans le ROG Zenith II Extreme. Huit ports SATA sont également présents, quatre provenant du chipset et prenant en charge les matrices RAID 0, 1 et 10, tandis que les quatre autres sont pilotés par une paire de contrôleurs ASMedia SATA. Il existe quatre emplacements PCIe 4.0 pleine longueur pilotés par CPU qui fonctionnent à x16/x8/x16/x8.







Sur la livraison de puissance est une disposition à 16 phases avec seize étages de puissance TDA21472 70A. ASUS a été assez prudent quant au contrôleur PWM qu'il utilise pour ses modèles TRX40, mais nous savons qu'il utilise un contrôleur ASP1405I similaire à l'Infineon IR35201. L'alimentation de la carte dans son ensemble est un trio de connecteurs comprenant deux entrées CPU 12V 8 broches et une entrée d'alimentation PCIe 6 broches. L'ASUS ROG Zenith II Extreme comprend également la prise en charge de la DDR4-4733, avec jusqu'à 256 Go en mode quatre canaux pris en charge sur huit emplacements de mémoire.



En se concentrant sur les performances, l'ASUS ROG Zenith II Extreme est très compétitif avec les autres modèles TRX40 que nous avons testés. Il fonctionne avec une consommation d'énergie légèrement plus élevée que les autres modèles, mais avec un écran OLED LiveDash 1,7 ", beaucoup de RVB intégré, un ensemble de contrôleurs premium et des ventilateurs de refroidissement supplémentaires pour la puissance, c'est à prévoir. La plus grande victoire pour la deuxième itération du Zenith Extreme était dans notre test POST, avec le modèle ASUS très bien. Dans nos tests de calcul et tests de jeu, nous n'avons vu aucune anomalie avec notre Ryzen Threadripper 3970X. La performance globale est au niveau que nous attendons et est comparables aux autres modèles que nous avons testés jusqu'à présent.







L'ASUS ROG Zenith II Extreme possède de nombreuses fonctionnalités d'overclocking. Les cartes ROG sont à la pointe de l'overclocking depuis de nombreuses années et le Zenith II Extreme n'est pas différent. La carte comprend une boîte à outils d'overclocker, avec un firmware qui, selon ASUS, est conçu pour maximiser les performances avec les processeurs Ryzen Threadripper 3000 d'AMD. Lors de nos tests avec l'AMD Ryzen Threadripper 3970X, nous avons réussi à atteindre un overclock stable de 4,30 GHz. En passant de 3,7 GHz à 4,0 GHz à 1,25 V sur le CPU VCore, nous avons observé de bons niveaux de VDroop allant avec des tensions de CPU VCore de charge de 1,200 et 1,208 V. allant jusqu'à 4,1 GHz et jusqu'à notre overclock stable maximum de 4,3 GHz , le VDroop était plus bas, mais toujours bien dans ce qui est acceptable. Lors de l'overclocking d'un processeur 32 cœurs comme le Ryzen Threadripper 3970X, le refroidissement est un facteur à prendre en compte, et nous avons opté pour un 360 mm pour faire bonne mesure.



À l'heure actuelle, l'ASUS ROG Zenith II Extreme (850 $) n'a qu'un seul concurrent dans son segment de prix, le GIGABYTE TRX40 Aorus Xtreme (850 $), qui est un rival évident en termes de fonctionnalités et de design. Bien que peu de choses séparent les deux modèles sur papier, tout se résume à l'esthétique et, finalement, à la performance. L'ASUS ROG Zenith II Extreme est un exemple solide d'un produit phare haut de gamme sur ce qui est l'une des plateformes les plus discutées de l'année.



En comparant les prix au chipset X570 de bureau plus axé sur le consommateur d'AMD, les produits phares des fournisseurs sur X570 et TRX40 sont similaires en termes de prix (800-900 $), et avec le coût supplémentaire d'un processeur Threadripper AMD Ryzen de 3e génération pris en compte, ASUS est viser haut avec le Zenith II Extreme, et cela se voit certainement dans l'ensemble de fonctionnalités et l'esthétique.



Pour lire la suite, Cliquez ICI.



ANANDTECH